Magalli se la prende con la Ferragni: "Guadagna miliardi ma non sa fare niente"

Il lavoro da influencer non è sempre compreso dagli uomini di altre "epoche" e l’intervento a Tv Talk di Giancarlo Magalli è stato una vera e propria “mazzata” per coloro che fanno questo mestiere e, in particolar modo, per Chiara Ferragni.

Ospite della trasmissione del sabato di Rai 3, il conduttore, padre di Michela che di professione è proprio una aspirante fashion blogger, non ha utilizzato termini benevoli per definire chi, come la figlia e come le grandi protagoniste del web, aspira a fare il mestiere di influencer. Ancora affezionato ai lavori di un tempo, Giancarlo Magalli non ha avuto problemi nell’ammettere che, dal suo punto di vista, farsi delle foto da pubblicare sui social può essere considerato tutto fuorché un impegno da retribuire.

Concentrandosi prima sullo scherzo de Le Iene a Chiara Biasi, finita al centro di una polemica per aver dichiarato che per “800mila euro non mi alzo nemmeno dal letto”, il conduttore Rai ha detto: “ Secondo me per 800 euro lei alle sette e mezzo è già vestita. Il clamore per la frase è giustificato? Sì, può indignare. Poi è un altro discorso che lei lo pensi ”. Difendendo, seppur parzialmente, le esternazioni che hanno scatenato il web contro la Biasi, Giancarlo Magalli ha sottolineato che, così come molte altre ragazze di questa nuova generazione, anche la figlia Michela fa parte della schiera delle influencer.

“ Io sono anche padre di influencer, sono padre di fashion blogger – ha detto lui ai microfoni di Rai 3 - . Quindi so di che si tratta. Mia figlia sta crescendo, ma l’affitto a mia figlia comunque lo pago io ”. Per Michela Magalli, dunque, sembra che il successo sul web sia ancora molto lontano o non ancora di una entità tale da permetterle di essere indipendente dal punto di vista economico. Giancarlo Magalli, infine, non ha risparmiato un riferimento a Chiara Ferragni, influencer simbolo per molte ragazze che si ispirano a lei, ma le parole del conduttore sono state tutt’altro che benevole.