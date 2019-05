Mahmood ringrazia sui social: "Non me lo sarei mai aspettato"

Alla fine il vincitore morale è lui, Mahmood, e non solo per una questione di patriottismo. Una manciata di punti ha relegato il cantante italiano alla seconda posizione, dietro all’Olanda, ma per il pubblico presente alla finale dell’Eurovision Song Contest il vincitore è stato lui. Acclamato con un boato appena salito sul palco per esibirsi, Mahmood ha incantato il pubblico presente all'interno dell'Expo di Tel Aviv, che insieme a lui ha scandito il ritmo di "Soldi" battendo le mani. L’hashtag #Mahmood è stato uno dei trend topic della serata e il premio "Composer Award" per il miglior testo alla fine se lo è aggiudicato lui.

Mahmood, a poche ore, dalla conclusione della finalissima è apparso sui social per ringraziare i suoi fan e il pubblico che in quest’esperienza lo ha sostenuto: "Volevo dirvi che sono molto felice, non mi sarei mai aspettato di raggiungere il secondo posto quindi ringrazio tutta l’Italia, tutta l’Europa e tutti quanti voi che mi avete sostenuto e avete sostenuto Soldi, quindi grazie, grazie, grazie. E' stata un'esperienza fantastica". Un sostegno, caloroso e forte, che lo ha portato a giocarsi il primo posto fino alla fine.

Sempre nelle stories di Instagram, il cantante milanese ha voluto condividere il bellissimo messaggio inviatogli da Laura Pausini al termine della competizione di Tel Aviv: "Complimenti Mahmood, arrivare secondo con un brano cantato in italiano oggi è veramente un traguardo gigante. Continua così, questo è solo l’inizio!".

