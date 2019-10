Maisie William: "Game of Thrones mi ha fatto vergognare del mio corpo"

Maisie William ha rilasciato un'intervista a Vogue poco prima della settimana della moda parigina: una conversazione sincera, dove ha parlato a cuore aperto del ruolo di Arya Stark in Game of Thrones. La figura dell'eroina della saga, tanto amata e idolatrata dai fan di tutto il mondo, durante questi anni le ha creato non pochi problemi di autostima. La giovane di casa Stark, poco femminile e poco dedita a trucchi e belletti, era solita vestire con abiti maschili sia per sfuggire ai nemici che per scelta personale. Una condizione che ha avuto ricadute sull'emotività di Maisie, che si è sentita a lungo imprigionata in un corpo, in una confezione, che poco valorizzava il suo essere e le sue forme in crescita.

Maisie Williams Says Her Game of Thrones Role Made Her Feel 'Kind of Ashamed' of Her Body https://t.co/qJVZBt2jg2 — People (@people) 5 ottobre 2019

Per questioni legate al copione, l'attrice ha dovuto simulare un'età non sua, interpetrando a lungo una pre-adolescete, mentre la William era in crescita e stava per raggiungere la maggiore età. Mascherata da ragazzo, l'attrice portava i capelli corti e abiti maschili, mentre il viso veniva truccato per apparire più marcato e meno delicato, con del terriccio che ricopriva mani e abiti. Un look ovviamente necessario per seguire lo svolgersi della storia e il percorso della giovane, in viaggio alla ricerca della sua missione finale, purtroppo debilitante per la personalità della William.

Come ha confermato la stessa, una fascia le cingeva il petto così da annullare il seno in crescita, uno stratagemma che la faceva sentire orribile per buona parte dell'anno, ovvero durante tutto il periodo delle riprese. Una condizione che la metteva a disagio e la imbarazzava fino alla vergogna, ma che ora ha finalmente avuto fine. Con la conclusione della saga de "Il Trono di Spade”, la giovane ha potuto dare un taglio alle sembianze maschili abbracciando uno stile più naturale e personale, ritrovando se stessa e il suo corpo femminile.

