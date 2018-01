Malena: "Ho lasciato il Pd, non ho rinnovato la tessera"

Filomena Mastromarino, conosciuta nel mondo del porno come Malena, ha deciso di abbandonare il Pd e di non rinnovare la sua tessera. Da tempo, dopo l'avvio della sua carriera del cinema hard, aveva abbandonato la politica attiva con i dem. Adesso ai microfoni di Radio 24 a La Zanzara racconta i motivi della sua scelta: "mi hanno contattato diversi partiti. E vi dico che non sono più iscritta al Pd, ho deciso di non prendere più la tessera. Non so chi votare, sicuramente non Salvini”.



Poi parla anche della sua esperienza all'interno di un relity sul web, "Il vip e l'immigrato": "Questi di Forza Nuova hanno minacciato di morte me e il produttore del reality. Abbiamo dovuto chiudere. Ma io a questi di Forza Nuova consiglio di guardare un mio film così si sfogano un attimino e scende il livello di testosterone …”. Infine parla di alcune preusnte minacce che ha ricevuto: "Un gruppo fascista – dice Malena – ci aveva già minacciato con una lettera. Poi lo striscione. E noi abbiamo deciso di sospendere questo reality, anche su consiglio dei magistrati”.