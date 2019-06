Malgioglio divide il web, su Morgan: "Ha offeso Signoretti"

La procedura di sfratto prevista per Morgan è stata rinviata al prossimo 25 giugno e, a "Live: non è la d'Urso", il cantante ha voluto chiarire la sua posizione circa il suo rapporto con il fisco e le sue ex compagne, Jessica Mazzoli e Asia Argento. Tra gli ospiti presenti in studio, nell'ultima diretta del talk-show condotto da Barbara d'Urso, Riccardo Signoretti ha attaccato Morgan, tacciandolo di essere in tv al fine di accalappiarsi i consensi del pubblico. Delle accuse a cui Morgan non ha esitato a rispondere. Alcune parole spese dal cantante parlando a Signoretti, tuttavia, sono state fortemente contestate dall'opinionista del Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio, il quale ha pubblicato un post dal contenuto alquanto critico sul conto del leader storico dei Bluvertigo.

Morgan viene attaccato da Cristiano Malgioglio, dopo "Live"

"Adesso stai male, perché vieni sfrattato- aveva dichiarato il direttore di "Nuovo", rivolgendosi a Morgan in diretta tv- Ma le tue compagne sono state male quando tu non hai pagato alle loro figlie gli alimenti... Non è che ti tolgono la casa, perché non hai fatto neinte. La tua situazione è diversa da quella di tanti padri separati, che non si sottraggono alle proprie responsabilità e contribuiscono a tirar su i figli... penso che tu non ci possa fare pena".

Ma la risposta di Morgan non si è fatta attendere ed è stata a dir poco tagliente: "Io ti perdono... perdonatelo perché non sa quello che dice (Morgan si rivolge al pubblico, parlando di Signoretti:ndr)... più che altro perché non possono venirti dei figli. Io non voglio fare pena. Ma chi se ne frega del pubblico?!".

L'attacco che Morgan aveva avanzato a Riccardo Signoretti, da Barbara d'Urso, è stato fortemente contestato da Cristiano Malgioglio, che si è voluto schierare pubblicamente in difesa del direttore di giornale, su Instagram: "Il genio si fa per dire.....Morgan, come sostengono alcuni suoi pochi fans, offende il direttore @riccardo_signoretti, con una battuta orribile durante la trasmissione 'Non è la d'urso'... parlando della sua situazione inerente ai suoi problemi familiari. Ottime parole quelle di Signoretti ...e il genio... si fa sempre per dire....lo offende con una frase disgustosa....tipo: 'Piu' che altro i figli non possono venire da te'. Certe affermazioni così infelici, in un periodo tanto delicato e in un momento in cui si festeggiano i 50 anni #lgbt nel mondo, è di una bassezza orribile".

Chiaramente le parole di Malgioglio hanno diviso l'opinione de web; c'è infatti chi ha scritto: "Caro Cristiano. Io ti stimo, ma in questo caso hai toppato... Basta con questa ipocrisia... del trattare i gay con i guanti e guai a sfiorarli metaforicamente. Basta con questa bugia che non si possa dire niente, che urti un certo pensiero, retorico, stucchevole, irritante. Se Signoretti non voleva tale risposta, doveva evitare la sua critica velenosa. Bravo Morgan...sono con lui...mille volte e credo non solo io".

