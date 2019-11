Malika Ayane: "Sfera Ebbasta? È il nuovo che avanza..."

Può dirsi una dei giudici più apprezzati dell'ultima edizione di X factor, il talent show trasmesso in diretta su Sky uno e in differita su Tv 8. Parliamo di Malika Ayane, la quale non solo copre quest'anno il ruolo di giudice, ma fa anche da coach della sua squadra,Uomini under 25, ovvero il team formato dagli uomini giovani sotto i 25 anni di età. A far parlare della Ayane, negli ultimi giorni, sono principalmente le ultime battute al vetriolo che quest'ultima si è scambiata con Sfera Ebbasta in uno scontro al veleno che li ha visti protagonisti nella puntata del secondo Live show, andata in onda lo scorso giovedì sera. E in una nuova intervista concessa a La Repubblica, la Ayane ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sui confronti ad oggi avuti in tv con il trapper 26enne. "

Ma no -ha dichiarato Malika in risposta al cronista che le aveva chiesto se con il giovane Sfera vi fosse stata qualche scaramuccia di troppo-, andiamo, Sfera ha quasi trent’anni quindi poi non è poi così più giovane. Lui è il nuovo che avanza con tutte le virgolette del caso, ma ha fatto un sacco di cose, conosce dinamiche che a me sono oscure". Nell'ultimo live show di X factor, il trapper aveva riservato parole poco edificanti al giovane Enrico Di Lauro, che la Ayane ha seguito come suo allievo fino all'eliminazione del giovane avvenuta giovedì. Nelle specifico, Sfera aveva dichiarato in puntata di non sentire l'upgrade in Enrico, cioé di non riuscire a riscontrare un miglioramento nel suo percorso. E la Ayane aveva prontamente risposto a tono a Ebbasta: "Se non hai sentito l’upgrade è perché sei sordo".

N el corso della sua intervista, rilasciata dopo l'eliminazione di Enrico dal talent-show targato Sky, Malika ha lasciato intendere di essere affezionata ai suoi allievi: “A parte il fatto che la tv, vissuta più dall’interno, mi sembra un mondo molto strano. Succede che mi sono affezionata ai ragazzi, mi sono scoperta più tollerante, più votata all’accompagnamento che non al giudizio. Poi accade che ti eliminano un ragazzo che stai seguendo ed è brutto perché gli vuoi bene“.

Malika Ayane torna a fare musica con Pacifico

Malika Ayane, nonostante sia impegnata come giudice e coach per la tredicesima edizione di X factor condotta da Alessandro Cattelan, è intanto riuscita a dedicarsi anche alla realizzazione di nuova musica, che rimane la sua più grande passione. Lei, che ormai sembra essersi calata perfettamente nei panni di insegnante in musica, proprio non riesce a stare ferma, ma ha bisogno di sentirsi protagonista e in continua evoluzione nel mondo dell'industria musicale.