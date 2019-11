"Non ho sentito l'upgrade", "Sei sordo": scontro di fuoco fra Sfera Ebbasta e Malika Ayane

Nella nuova diretta di X Factor, trasmessa lo scorso 31 ottobre su Sky Uno, Sfera Ebbasta è apparso sul piede di guerra nei riguardi dei suoi colleghi di banco, ovvero gli altri 3 giudici della gara Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel Romano, rispettivamente coach delle categorie Over 25, Uomini under 25 e Gruppi. E il motivo della nuova condotta assunta dal giovane coach delle Donne under 25 è presto detto. Nella puntata precedente, Sfera aveva ricevuto dei commenti a suo dire troppo duri da parte dei colleghi sui suoi talenti, motivo per il quale nella puntata del secondo Live Show ha voluto essere altrettanto duro con i talenti seguiti dagli altri giudici, così come è accaduto con il giovane Enrico Di Lauro, rivelatosi a fine puntata il nuovo eliminato dal talent-show. E proprio margine dei giudizi espressi sul conto di Enrico in puntata, è nato in studio un acceso scontro che ha visto protagonisti Sfera Ebbasta e la coach del giovane, Malika Ayane.

Il cantante appartenente alla categoria Uomini under 25 ha eseguito in diretta una performance sulle note di Cieli Immensi, un brano cult della discografia di Patty Pravo presentato da Enrico in un'alternative-version in chiave Placebo. Un'esibizione originale quella del 21enne, che sembra però non aver convinto molti, soprattutto i giudici della gara e alla luce di alcune pecche d'intonazione commesse in diretta dall'interprete, il quale ha ricevuto una critica da parte di Sfera Ebbasta. Il trapper ha, infatti, dichiarato di non aver sentito "l'upgrade" in Enrico, rispetto alle sue performance precedenti.

Malika Ayane risponde alla critica di Sfera Ebbasta a X factor 13

Per Sfera Ebbasta, Enrico Di Lauro non avrebbe mostrato alcun "miglioramento" e sarebbe, cioé, rimasto allo stesso livello del primo Live show. Ma al giudizio del giudice segue la reazione piccata di Malika Ayane, il mentore di Enrico, che quindi ribatte a Ebbasta: "Se non hai sentito l’upgrade è perché sei sordo". Un'affermazione al vetriolo quest'ultima che il trapper non manda giù. Tant'è vero che Sfera Ebbasta, sentendosi silurato dalla collega, ricorda in studio tutti i successi conseguiti in musica e le ambite posizioni dei suoi pezzi ottenute nelle classifiche Spotify. Ma Malika, per evitare l'insorgenza di una nuova polemica, preferisce chiudere pacificamente lo scontro con il trapper: "Stavo scherzando”.

