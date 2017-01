La mamma di Chiara Ferragni parla dello scherzo che le ha fatto Fedez: "Mi è venuto un colpo"

"Ho preparato a casa di Chiara a Los Angeles il cenone di Natale, ad un certo punto Fedez e mia figlia mi hanno consegnato una busta con su scritto: 'Aggiungi un posto a tavola'". Inizia così la lunga intervista che la mamma di Chiara Ferragni a concesso al settimanale Grazia, in edicola questa settimana, per spiegare la sua reazione quando la figlia e il fidanzato le hanno fatto credere di aspettare un figlio.

" Quando ho visto il test di gravidanza - dice - mi sono sentita mancare. Per fortuna era uno scherzo". Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara Ferragni, parla della relazione di sua figlia con il rapper milanese: "Appartengono a mondi diversi, ma hanno anche molto in comune. Si sono fatti da sé, entrambi sono molto intraprendenti. L'ho conosciuto meglio in vacanza: è simpatico. Cerco di non avere preconcetti sui ragazzi delle mie figlie. Loro sono felici assieme.