La mamma di Nadia Toffa: "Lasciò il fidanzato quando capì che non aveva speranze"

La signora Margherita, madre di Nadia Toffa, ha accettato l’invito di Mara Venier e, ospite di Domenica In, ha raccontato la figlia scomparsa lo scorso 13 agosto a causa di un tumore.

Dal primo ricovero al San Raffaele, dove arrivò in seguito al malore che la colpì mentre era Trieste per un’inchiesta, fino agli ultimi giorni di vita, quando la madre di Nadia Toffa la vide cambiare: “ Era molto pallida e il respiro si è fatto più affannoso. Non so dove ho trovato la forza di dirle: vola tesoro mio, la mamma è serena ”. E, così, Nadia Toffa si è spenta lasciando alla mamma il compito di pubblicare i pensieri raccolti negli ultimi mesi di vita che, oggi, si sono trasformati nel libro “Non fate i bravi”.

Ma gli ultimi pensieri della Toffa non sono gli unici brani che la conduttrice scomparsa ha scritto. Come raccontato dalla madre, Nadia aveva anche inciso una canzone, un vero e proprio inno d’amore che dedicò ai fan e alla persona che amava e che aveva volontariamente lasciato. “ Una volta ne ha inciso una come regalo ai fan, le riprese le ho fatte io con il telefonino – ha raccontato la signora Margherita a Mara Venier, rivelando che il rapporto con il fidanzato terminò non perché lui non le era accanto, ma per un altro motivo ben preciso - . Nadia aveva scritto in un post che il suo compagno non l'aveva mai accompagnata e per questo l'aveva lasciato. Non è vero, lui le è sempre rimasto vicino e l'ha sempre amata, ma Nadia aveva deciso di lasciarlo quando ha capito di non avere più speranze, non voleva che soffrisse e non amava farsi vedere distrutta dalla malattia ”.

“ Lui aveva capito la situazione, accettando di rimanere a distanza, ma è sempre rimasto in contatto con noi, anche adesso che Nadia non c'è più – ha continuato a raccontare la madre di Nadia Toffa - . Lei si mostrava debole per il cancro solo davanti a me ”. Ed è proprio con la mamma che la conduttrice ha vissuto gli ultimi periodi di vita. La signora Margherita, infatti, decise di trasferirsi a Milano per stare accanto alla figlia che, negli ultimi periodi, venne completamente travolta dalla malattia. “ Non riusciva più a fare inchieste, era fiaccata dalle terapie. Io le dicevo di aspettare e avere fiducia, ma lei fino a pochi mesi prima di morire era certa di poter riprendere a settembre con Le Iene e voleva tutto pronto – ha raccontato - . Era serena e fiduciosa nel poter guarire, poi la situazione è precipitata a luglio e lei era pienamente cosciente ”.