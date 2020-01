Mamma Wanda Nara suggerisce come risolvere i litigi tra i figli

Sebbene in molti, in particolare sul web, accusino Wanda Nara di essere poco incisiva nel suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, la donna si mostra particolarmente generosa nel rivelare alcuni dettagli della sua vita familiare e sull'educazione dei suoi cinque figli (tre avuti con Maxi López e due con Mauro Icardi).

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la bombastica procuratrice ha svelato i dettagli della sua serata perfetta con Icardi: "Non ci piace uscire, così messi a letto i ragazzi abbiamo del tempo per noi: ordiniamo un sushi, parliamo, vediamo un film". Il segreto della loro storia d'amore è semplice: "Ascoltarci e cercare di renderci felici". Ma l'attenzione di Wanda Nara è sempre e soprattutto rivolta ai suoi bambini: "Lavoro tanto, ma tutto quello che faccio è per la mia famiglia e i miei figli. Voglio che diventino ragazzi indipendenti e imparino il valore del lavoro e del sacrificio".

Wanda Nara è una mamma forte, e si definisce un vero e proprio "gendarme": "Siamo una famiglia enorme. Ma riesco a tenerli uniti, anche se mi chiedo come sia possibile che dalla stessa mamma siano venute fuori personalità così diverse". "Mi godo la loro infanzia. So che passa velocemente e voglio essere presente il più possibile. Ora che crescono hanno ancora più bisogno di me e dei miei consigli", aggiunge la donna.

E il suo ruolo di mamma a tempo pieno è venuto fuori anche durante l'ultima puntata di Grande Fratello Vip quando ha suggerito ad Alfonso Signorini il metodo educativo che usa coi suoi bambini. Nel momento di massimo scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, la bella argentina ha proposto alla produzione del reality show di mettere in atto lo stesso approccio che lei usa quando due dei suoi figli litigano: "Secondo me Fernanda Lessa e Antonella Elia andrebbero messe insieme, da sole, per 24 ore. Io faccio così con i miei figli. Se litigano gli faccio fare tutto insieme, incluso la doccia".

"O si ammazzano o nasce un’amicizia che dura una vita", ha sentenziato caustica Wanda Nara, che sembra sempre più a suo agio nel suo nuovo ruolo televisivo. Proprio a proposito del suo lavoro da opinionista, sempre a Tv Sorrisi e Canzoni, Wanda ha affermato: "Per me è la prima volta ma mi piace provare cose nuove. Non cerco l’applauso facile. Preferisco dire quello che penso". "Per me è tutto nuovo, ma mi fanno sentire a casa", ha confessato la donna, mostrandosi perfettamente calata nel suo ruolo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?