Mamme e prova costume: i segreti di Kate Middleton

L’estate è iniziata, anche per le principesse. Kate Middleton non sarà certo spaventata dall’arrivo della bella stagione. La futura regina consorte è sempre preparata per la prova costume perché segue una dieta equilibrata, povera di grassi, e soprattutto fa moltissimo sport.

Kate Middleton ha sempre amato tenersi in forma. Quando ha conosciuto William ai tempi dell’università, era la più sportiva del gruppo: giocava a tennis, hockey e andava a vela. Ora, dopo tre gravidanze, le abitudini sono cambiate e il tempo a sua disposizione è certamente meno.

Ma la principessa non ha rinunciato del tutto ad allenarsi: abbina il cardio all’uso dei pesi per rinforzare i muscoli. “ Kate trova sempre il tempo di andare a correre quando è nel Norfolk ”, ha rivelato un membro dello staff reale. Spesso, quando George, Charlotte e Louis erano appena nati, ha portato con sé i suoi figli nel passeggino e il suo cane.

Pare che Kate abbia una certa “fissa” per il ventre piatto. Alla corsa abbina spesso il planking, l’esercizio che prevede il mantenimento di una posizione d’equilibrio per più minuti con gli addominali contratti. La routine sportiva si conclude con un po’ di yoga per allungare la muscolatura e tonificare. Una passione che potrebbe condividere con Meghan, figlia dell’istruttrice Doria Ragland.

Anche grazie a questo allenamento costante è riuscita a riprendersi velocemente dalle gravidanze. Durante i mesi di attesa Kate Middleton ha comunque praticato l’attività fisica, ma molto più soft e adatta al momento. Purtroppo anche le nausee costanti sono complici del mancato accumulo di grasso in eccesso: durante i primi mesi la principessa ha sofferto sempre di una forte forma di iperemesi gravidica, che l’ha tenuta più tempo a letto e più lontana dalla tavola. Superata questa fase è riuscita a mantenere il peso sotto controllo anche con un’alimentazione corretta.