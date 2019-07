Mara Vanier rimprovera Arisa: "Ma come ti sei conciata i capelli?"

"Ma come ti sei conciata, figlia mia?!" . Mara Venier rimprovera così Arisa per il taglio di capelli in stile punk della cantante.

Il siparietto sul palco della Serata Biagio Agnes, undicesima edizione del prestigioso premio di giornalismo internazionale, tenutasi nella splendida cornice di Sorrento.

A condurre le danze la "signora della domenica" e Alberto Matano. Ecco, una delle ospiti della serata è stata proprio l'artista, che si è presentato al pubblico con un taglio di capelli aggressivo, essendosi praticamente rasata ai lati.