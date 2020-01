Mara Venier: "Sono stata in uno stato depressivo per molto tempo"

Solita rispondere ai suoi follower, Mara Venier viene vista dai fan non solo come una ottima conduttrice, ma anche come un’amica alla quale confidare problemi e stati d’animo.

Così, quando succede che un utente della rete chiede l’aiuto della Venier per una situazione privata, Mara non si tira mai indietro e, mettendo da parte il ruolo di personaggio televisivo, si trasforma in una amica e confidente, tanto da condividere con chi la segue da sempre anche momenti di vita privata e stati d’animo vissuti. È accaduto questo proprio con l’ultimo post che la conduttrice di Rai 1 ha pubblicato su Instagram e in seguito al quale una sua fan ha sentito il bisogno di chiederle un consiglio.

“[...]Un giorno ho sentito una tua intervista dove parlavi della perdita della tua cara mamma e della fatica "’di rialzarti’, in quel momento mi sono sentita molto vicina e te. Tre anni fa ho perso la mia mamma ...il mio perno ...e ancora non riesco ad uscire da questo tunnel[...]”, ha scritto una utente di Instagram alla Venier, che ha voluto immediatamente rincuorare e scuotere la sua fan affinchè possa risollevarsi da questo momento difficile. “ Conosco molto bene il tuo dolore... – ha ribattuto “zia Mara” - . Sono stata in uno stato depressivo per molto tempo...Un grande vuoto dentro di me...Piano piano si riesce ad emergere da quello stato d’animo...fatti forza e pensa che la tua mamma non vorrebbe vederti così...ti abbraccio ”.

Una replica, quella della Venier, che ha attirato l’attenzione di molti fan ma, soprattutto, ha riportato la conduttrice a rivivere un momento della sua vita privata molto difficile. Nonostante dalla morte della mamma Elsa Masci siano passati ormai cinque anni, Mara non riesce a non commuoversi ogni volta che parla della donna e del forte legame che le teneva unite. Malata Alzheimer, la donna è stata assistita fino alla fine dei suoi giorni dalla figlia cha, a riguardo, aveva detto: “ Devo essere forte e accettare tutto ciò che verrà con grande dolore ”.

La morte dell’amata mamma, dunque, ha creato un vuoto incolmabile nella vita di Mara Venier tanto da gettarla in un forte stato depressivo nei periodi seguenti la scomparsa. Solo negli ultimi tempi, infatti, la conduttrice è ritornata sul piccolo schermo, prima a Mediaset e poi in Rai, sfoggiando quel sorriso che l’ha contraddistinta per lungo tempo e che aveva perduto con la scomparsa del genitore. La Venier, però, conoscendo bene il dolore che si prova, non è rimasta indifferente davanti al commento della sua fan e, seppur attraverso i social, ha provato a farle sentire tutto il suo calore.