Mara Venier e l'amarezza: "Non avevo più voglia di vivere"

Lo scorso sabato 18 gennaio, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di C'è posta per te. Il rinnovato people-show di Maria De Filippi ha visto Mara Venier presentarsi in qualità di ospite in studio, per aiutare un ragazzo di nome Mimmo a dire grazie alla famiglia della fidanzata defunta, da cui ha avuto la figlia Beatrice. Il giovane protagonista della commovente storia - raccontata in tv - ha voluto dirsi pubblicamente grato ai "suoceri" e al cognato, per averlo supportato nei momenti più duri della sua vita.

La compianta fidanzata Giada è venuta a mancare per via di un incidente stradale. E, dal giorno che ha segnato la triste perdita familiare, i protagonisti della storia sono diventati sempre più uniti. Un storia che ha commosso i telespettatori e gli spettatori accorsi in studio.

E a consolare i parenti della giovane scomparsa, è stata proprio Mara Venier, che si è lasciata andare ad una confessione struggente . “La vita ti porta improvvisamente a dover accettare dei dolori enormi -ha esordito, alludendo alla perdita della madre-. È un dolore inaccettabile. Voi siete una famiglia meravigliosa, piena di dignità e forza. Credo che la vostra forza sia proprio Beatrice, che farà 3 anni a settembre. Io ho perso mia madre che era la mia vita, il senso della mia vita. Quando se n’è andata per me era finita, non avevo più voglia di vivere. Volevo andare dove era lei. Poi la vita mi ha dato un nipotino". La regina di Domenica In si è quindi, detta grata alla nascita del nipotino, per poi dare un consiglio al mittente e ai destinatari della sua sorpresa: "Mi è tornato il sorriso e la voglia di affrontare la vita. La forza la dovete trovare in Beatrice“. La conduttrice originaria di Venezia e classe 1950 è passata, poi, a rivelare il primo regalo pensato per gli ospiti, ovvero un viaggio in crociera.

Mara Venier sorprende il pubblico di C'è posta per te

Nel suo intervento televisivo, il volto Rai ha chiarito -per chi non l'avesse ancora capito- che a badare alle spese dei regali è "Maria (Mediaset, ndr)". “Visto che paga Maria qual è il posto più costoso dove andare? I Caraibi?”, ha, infatti, incalzato con tono ironico, gli ospiti in studio. E le sorprese non sono finite. Perché oltre al viaggio, la produzione Mediaset ha regalato al giovane ospite Mimmo anche i succhi di frutta che tanto gli piacciono, ma che lui può acquistare solo a 30 chilometri di distanza da casa. “Visto che paga sempre Maria, fuori c’è un camion di succhi di frutta, che aspetta”, ha aggiunto la conduttrice Rai. Va, comunque, detto che a Mimmo, Mara ha regalato un ciondolo di giada, che è simbolo di "forza".