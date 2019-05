Mara Venier in lacrime per la fine di "Domenica In" commuove il pubblico

E’ stata un’edizione dei record, domenica dopo domenica, macinando dati d’ascolto impressionanti e attirandole le simpatie di tutta Italia. Ieri sera Mara Viener non ha retto all'emozione della fine di questa sua straordinaria cavalcata, testa a testa con le temibili rivali sulle altre reti nazionali, e si è lasciata andare a un pianto dirotto che ha molto colpito il pubblico.

La conduttrice tv durante l'ultima puntata di "Domenica In", andata in onda ieri, è scoppiata a piangere commossa, salutando i telespettatori del programma di Rai1 che l’hanno amata e seguita e che ora chiedono a gran voce che sia assolutamente confermata al timone dell’edizione dell’anno prossimo.

Poco prima della chiusura della diretta sono stati riproposti al pubblico alcuni spezzoni più significativi della stagione. Inizialmente Mara ha trattenuto l’emozione. “ Avevo un'incertezza fortissima, non sapevo come sarebbe andata quest'anno... ”, ha detto, spiegando i suoi timori iniziali.

Ma, come dimostrano i dati Auditel, i telespettatori italiani l'hanno premiata ed è loro innanzitutto che “zia Mara” ha voluto ringraziare per averla seguita con così tanto affetto.

“ Questa è la più bella edizione che abbia mai fatto! La più difficile e faticosa ”, ha esclamato entusiasta la Venier.

“ Ci ho messo tutta me stessa, la mia vita, gioia e dolori... E l'ho fatto in maniera totalmente libera perché io sono questa ”, ha ammesso la conduttrice veneta che ha voluto ringraziare di cuore anche i vertici dell'azienda RAI per aver fermamente creduto in lei.