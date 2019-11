Mara Venier in lacrime in studio dopo l'intervista della mamma di Nadia Toffa

" Scusate, non è facile ", sono le parole pronunciate con le lacrime agli occhi da Mara Venier al termine dell'intervista con Margherita, la madre di Nadia Toffa. La conduttrice di Domenica In ha abbandonato la conduzione del programma domenicale per ben due volte, prima di riprendersi dalle forti emozioni vissute nel ripercorrere la vita della giornalista de "Le Iene", morta pochi mesi fa a causa del cancro.

Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, è stata ospite di Mara Venier nel programma della domenica pomeriggio di Rai Uno per raccontare gli ultimi giorni di vita della figlia, ma anche per parlare dell'ultimo libro della conduttrice de "Le Iene" e dei suoi messaggi di speranza. Un'intervista forte, a tratti commovente, che ha colpito nel profondo la stessa Mara Venier che, durante la chiacchierata, ha mostrato più volte il suo dolore e momenti di smarrimento. Il percorso a ritroso fatto dalla Venier nella vita di Nadia Toffa dalla scoperta della malattia, al suo coraggio nella battaglia fino agli ultimi giorni è stato molto forte e anche il pubblico in studio ha più volte sottolineato il clima con applausi e momenti di rigoroso silenzio.

È però al termine dell'incontro con la signora Margherita che Mara Venier si è lasciata andare allo sconforto. La conduttrice veneziana ha accompagnato la donna fuori dallo studio, invitandola a chiamarla e a rimanere in contatto con lei in futuro. Nel ritornare al centro dello studio, però, la Venier si è lasciata andare alla commozione: si è tolta gli occhiali da vista e si è asciugata le lacrime, allontanandosi dalle telecamere come a voler uscire dietro le quinte. L'emozione è stata forte e il pubblico ha sostenuto con un lungo applauso la conduttrice che, dopo alcuni istanti girata di spalle, si è voltata, dicendo: " Andiamo avanti, non è facile, scusate ".