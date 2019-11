Mara Venier mette in imbarazzo Alberto Urso: "Tutto preso da Your Song e mi guardi proprio lì..."

Nella nuova puntata di Domenica in, trasmessa nella giornata di domenica 3 novembre, è apparso tra gli ospiti in studio Alberto Urso. Il lirico nonché vincitore della diciottesima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha concesso un'intervista esclusiva a Mara Venier. Nel suo ultimo intervento televisivo, il cantante pop-lirico ha esordito salutando la sua mentore Maria De Filippi, dopo aver guardato in studio un rvm contenente alcune delle immagini più emozionanti della sua vittoria conseguita ad Amici. "Maria è come una mamma", ha dichiarato visibilmente emozionato Urso. Quest'ultimo è poi diventato protagonista di un botta e risposta scottante con la Venier. "Sei riuscito a coprire il brufolo? -domanda maliziosa in studio ad Alberto la conduttrice-. Devi trovare il tempo per altro... non fai altro che lavorare". E alla prima battuta allusiva della Venier, il cantautore risponde con un sonoro"Lo troviamo, lo troviamo", lasciandosi andare ad una risata incontenibile.

Nel corso del suo ultimo intervento in tv, Alberto si è esibito sulle note di Your song di Elton John, eseguendo una performance molto intensa che ha sorpreso tutti in studio, tanto che il cantante ha ricevuto una standing ovation da parte del pubblico accorso in studio al talk-show domenicale di Rai 1. E, tra gli applausi scroscianti dei presenti, Mara Venier è tornata a scherzare con l'ospite: "Mi guardi perché sono grassa, ho aperto la giacca ed ho visto che guardavi! Vedi quanta roba... (Mara allude alle dimensioni del suo seno, ndr) la giacca non mi si chiude! Tutto preso da Your Song (Mara parla di Alberto, ndr), ma l'occhio...". "L'occhio furbo, tu dici", ribatte prontamente alla conduttrice, Alberto, che alla fine finisce in lacrime per le risate. "Scherzo, amore della zia", conclude la Venier rivolgendosi ad Urso, che rimane visibilmente imbarazzato.

Alberto Urso: il talento scoperto dal padre

Oggi, Alberto Urso può dirsi un tenore pop stimato da pubblico e critica, ma forse non tutti sanno che a scoprire per primo il suo talento, nelle vesti di vero "talent-scout", è stato suo padre. "Mi ha scoperto il mio papà -ha fatto sapere a Domenica In l'ex allievo di Amici-. Un giorno portò a casa un tenore e io mi misi poi a imitarlo sotto la doccia. Mio papà mi ha sentito e mi ha portato immediatamente da un insegnante di canto".