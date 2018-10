Mara Venier si racconta: "Il #MeToo? Non terrorizziamo gli uomini"

Mara Venier si rivela in una lunga intervista ad Alessandro Ferrucci per Il Fatto Quotidiano. Si parte dall'amore e dal matrimonio con Francesco Ferracini, il 13 giugno del 1968. " Dopo un anno di latitanza non ne potevo più, la situazione era insostenibile, e poi ogni volta che uscivo di casa sentivo il quartiere mormorarmi dietro, ero quella messa incinta e abbandonata. […] Così parto per Roma per chiudere […] Arrivo alla stazione di Roma e Francesco mi viene a prendere in Rolls Royce con altri amici; Roberto Capucci alla guida ".

Da lì entra ufficialmente nel mondo della cultura e dello spettacolo, ma anche della politica di estrema sinistra: lei con il padre "fan di Almirante". Conosce i fratelli Volontè e Gabriella Ferri, con cui intrattiene una grande amicizia e a cui l'attrice veneziana ha anche salvato la vita a Pescara, quando voleva buttarsi dal cornicione di un palazzo.

Tra Campo de Fiori e il mondo dello spettacolo, Mara conosce anche la droga: ma non ci cadrà mai, come racconta a Il Fatto Quotidiano. La droga era "tantissima" dice l'attrice, " ma non ci sono mai realmente caduta. Ricordo una sera nella casa di campagna di Claudio Volontè, situazione molto hippy, con mia mamma presente: a fine cena era un classico sedersi in circolo e passarsi la canna ".

Tra le convivenze che ricorda c'è quella con Melania Rizzoli, oggi assessore in Lombardia. " Otto anni e sono i più divertenti della mia vita: eravamo felici e non lo sapevamo; io portavo in dote il mondo dello spettacolo, lei frequentava i politici, era medico di molti di loro ". Tra questi, c'era anche Bettino Craxi che la Venier ricorda con affetto. " Quando sono rimasta incinta di Renzo (Arbore), ho subito avuto problemi e minacce di aborto, quindi giornate intere a letto: ogni tanto passava a casa per vedere la situazione e magari Melania gli bucava il dito per misurare l'insulina ".

Nell'intervista non può mancare anche un passaggio su Jerry Calà: " Passo da una storia d'amore con un attore impegnato e di sinistra a Jerry, esattamente l' opposto: avevo voglia di ridere e di spensieratezza; lui allo stesso tempo ricopriva il ruolo del compagno e del figlio ". Ma ricorda anche di quando "l’ho beccato al bagno della nostra festa di matrimonio mentre pomiciava con una. Incontenibile".