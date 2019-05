La Marchesa D'Aragona: "Walter Nudo mi affascina, ci sentiamo"

La Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona sarà ricordata negli annali del Grande Fratello Vip per averci provato, ripetutamente, con il bel Walter Nudo che l'aveva letteralmente conquistata. La nobildonna, nel corso del reality andato in onda lo scorso anno, lo baciò in diverse occasioni: prima durante la partecipazione al programma, poi rientrando a sorpresa nella Casa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con alcuni concorrenti.

Un feeling, quello con Walter Nudo, che non è mai svanito e che oggi continua a sentire vivo, come racconta lei stessa in un’intervista al settimanale DiPiù: "I corteggiatori non mi mancano ma in questi anni mi ha colpito solo in uomo. Chi è? Walter Nudo, che ho conosciuto al GF Vip 2018, mi piace anche per il suo lato spirituale".



Inevitabile, dunque, la domanda del giornalista se sia innamorata di Walter Nudo (che in quell'edizione trionfò), ma la Marchesa D'Aragona non si sbilancia: "Mi affascina, siamo in contatto, l’ho sentito in questo periodo che è stato poco bene. Lui mi ha scritto entusiasta per congratularsi del mio nipotino in arrivo. Siamo amici, c’è affetto tra di noi. Ma ripeto sono una nonna single e non soffro per amore, se vuole saperlo".

La Marchesa D'Aragona, che ha scoperto che sarebbe diventata nonna appena uscita dal Grande Fratello Vip, oltre a Walter Nudo, pensa però anche al suo futuro professionale, confessando: "Ho scritto un programma in cui ho un ruolo da conduttrice, un progetto che spero si concretizzi presto. Per ora penso al mio nipotino Gianludovico e non vedo l’ora di stringerlo tra le mie braccia".