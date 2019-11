Marco Bocci: "Mia moglie ha le p..., non le manda a dire"

" Una delle caratteristiche più belle di mia moglie? L'onestà ". Marco Bocci è schietto, come la sua compagna Laura Chiatti, nel parlare di quell'abitudine di sua moglie, soprattutto sui social, di controbattere alle offese degli haters. In una recente video intervista a Il Messaggero, l'attore ha parlato della stima e della fiducia che ripone nella madre dei suoi figli, proprio per questa sua attitudine a dire ciò che pensa, sempre e comunque.

L'attore di Marsciano sta per uscire nelle sale cinematografiche con il suo primo film da registra, "A Tor Bella Monaca non piove mai" e durante una chiacchierata con l'edizione online del quotidiano ha parlato anche della moglie Laura Chiatti. Il "la" glielo offre il giornalista, che gli fa notare quanto la sua famiglia sia costantemente sotto i riflettori dei social network. Sul web la coppia è spesso oggetto di polemiche e critiche e Laura Chiatti non si risparmia con commenti e risposte a tono a haters e odiatori. " Mia moglie è una che non le manda a dire - spiega Marco Bocci nell'intervista - Una delle caratteristiche più belle di mia moglie è proprio questa, l'onestà. Mia moglie non dice mai frasi di conseguenza, lei dice quello che pensa. Uno degli elementi fondamentali che uno nella vita dovrebbe avere, invece sono rare queste persone. Quindi con lei o ti spaventi oppure lo apprezzi, sapendo che ti puoi fidare di una persona così. Lei ha le palle di dire quello che pensa sempre e comunque ".