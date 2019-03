Marco Borriello e Bianca Brandolini d'Adda insieme

Pare sia nata una nuova coppia: quella composta dal calciatore Marco Borriello e dalla modella e attrice di nobili origini, Bianca Brandolini d’Adda.

E’ stato il settimanale Chi ad immortalare i due insieme e lanciare il gossip: secondo il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, infatti, Borriello e la Brandolini d’Adda farebbero coppia fissa. Lui, ex fidanzato di Belén Rodriguez, ha collezionato negli anni tantissimi flirt con donne più o meno note del mondo dello spettacolo. Negli ultimi tempi il nome di Borriello era stato associato a quello di Gilda Ambrosio ma, oggi, qualcosa potrebbe essere radicalmente cambiata nella vita dello sportivo.

Accanto lui è comparsa Bianca Brandolini d’Adda, ex fidanzata di Lapo Elkann, con la quale Marco Borriello pare stia intrattenendo una relazione abbastanza duratura. La neo coppia è stata fotografata insieme in un esclusivo locale milanese, poi lei si è diretta in albergo e lui l’avrebbe raggiunta poco dopo. L’intera serata tra i due sembra sia andata avanti tra coccole e tenerezze e, viste le uscite pubbliche, pare che Borriello e la Brandolini d’Adda non abbiano più voglia di nascondere il loro amore.