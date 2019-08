Marco Borriello fidanzato con un’ex di Uomini e Donne?

Marco Borriello è uno degli scapoli d'oro del calcio italiano. O forse era, perché da qualche giorno gira la voce di una nuova frequentazione per l'ex calciatore. Il bomber da qualche tempo ha deciso di trasferirsi a Ibiza, dove per qualche tempo ha militato nella formazione locale, prima di decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Nell'isola delle Baleari, il campione continua a gravitare nel mondo del calcio grazie a una scuola aperta nei pressi del capoluogo e a un ruolo dirigenziale nella formazione calcistica locale.

Per tanti anni è stato al centro delle cronache rosa per i suoi flirt famosi, tra i quali spicca il nome di Belen Rodriguez. Il calciatore e la showgirl sono stati a lungo insieme prima che lei si legasse a Fabrizio Corona ma la modella argentina non è certo l'unico nome di spicco della sua lunghissima lista di conquiste, dove compaiono anche Eleonora Abbagnato, Susanna Petrone, Nina Senicar e Madalina Ghenea. Sono tutte donne bellissime che in passato sono state accostate a Marco Borriello, alcune sono state storie più o meno lunghe altri sono stati flirt spesso smentiti da entrambe le parti. Da qualche tempo però Marco Borriello non faceva parlare di sé per flirt famosi con bellissime donne, anche se chi lo conosce bene ha dichiarato che il suo desiderio sia quello di costruirsi una famiglia e avere dei figli.

Detto, fatto? Negli ultimi giorni gira voce che l'ex calciatore stia frequentando un volto noto della televisione italiana, una protagonista di Uomini e Donne che sarebbe stata spesso vista a Ibiza in sua compagnia. Lei è Vittoria Deganello e ha partecipato come corteggiatrice, poi scelta da Mattia Marciano. Tra i due la relazione è durata meno di un anno prima che si dicessero addio. La ragazza, che ora di professione fa l'influencer, ha scelto proprio l'isola delle Baleari per trascorrere qualche giorno di vacanze e qui è stata raggiunta dalla sua ex “collega” Nilufar Addati. A riportare il gossip è stato il portale 361Magazine, che riferisce di alcuni avvistamenti dei due per le strade dell'isola. I più attenti hanno anche notato che nei social di entrambi, e quasi in contemporanea, sono stati ripresi gli stessi luoghi e la stessa barca. Agosto è ormai iniziato e settembre è quasi alle porte, solo il tempo dirà se tra loro sia amore o se sia solamente la fiamma della passione estiva.