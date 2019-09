Marco Borriello presenta al mondo la sua fidanzata Sofia Resing

Marco Borriello esce allo scoperto e presenta ai social la sua fidanzata Sofia Resing in occasione della partecipazione alla New York Fashion Week. I due, bellissimi, sono stati paparazzati e Marco Borriello ha colto l'occasione per condividere la foto nel suo profilo tramite le storie, taggando il profilo della sua fidanzata. Un gesto inaspettato da parte del campione e latin lover, che finora non aveva mai confermato la relazione.

Lo scapolo d'oro del calcio sembra aver trovato la donna giusta dopo tanti anni. Era da molto tempo che Marco Borriello non presentava al pubblico una fidanzata e l'ha fatto via social, regalando una grandissima emozione ai suoi fan. Sofia Resing è una modella brasiliana, nonché imprenditrice, che l'ex calciatore avrebbe conosciuto a Ibiza, dove vive. Sofia ha 28 anni e attualmente abita nel Regno Unito, dove svolge la sua attività come modella. È probabilmente per accompagnare lei che Marco Borriello è volato a New York per la settimana della moda ed è qui che i paparazzi li hanno fotografati, elegantissimi e belli più che mai, prima di un evento. Nello scatto condiviso da Borriello, Sofia Resing esibisce gambe mozzafiato con un abito che mette in risalto la forma fisica invidiabile della ragazza e tiene il braccio di Marco Borriello, come un'ancora sicura.

Il nome di Sofia Resing come fidanzata di Marco Borriello è emerso poche settimane fa grazie a Gabriele Parpiglia, il sempre informato giornalista e autore, che ha rivelato l'identità della ragazza, smentendo le voci che lo davano fidanzato con Vittoria Deganello. Pare che l'ex calciatore e la modella abbiano trascorso lunghi giorni romantici nell'isola di Formentera, dove hanno avuto tempo e modo di conoscersi e di piacersi. Pare che siano innamoratissimi. Borriello ha finalmente trovato l'amore con la A maiuscola?