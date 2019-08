La nuova fiamma di Marco Borriello è la modella brasiliana Sofia Resing

Il "buon partito" Marco Borriello, corteggiato da avvenenti donne grazie alla sua notorietà, essendo un ex calciatore di fama, ma anche per le suo doti personali, è attualmente in fase di innamoramento. Si vocifera che lo sportivo napoletano abbia intrecciato una nuova relazione sentimentale con una modella ed imprenditrice sudamericana. Pertanto, evaporano le voci e le supposizioni divulgate dai giornali scandalistici riguardo una presunta storia d'amore intercorrente tra Borriello e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganello. I sospetti su tale liaison inventata sono sorti da banali coincidenze, poiché sia Borriello che la Deganello hanno condiviso a distanza una vacanza ad Ibiza. L'ex attaccante ha una grande passione per la magnifica isola spagnola, possedendo anche una villa di proprietà nella splendida località mondana. Dunque, i due presunti amanti, per puro caso, frequentando i medesimi locali notturni di Ibiza, sono stati trascinati in un marasma di pettegolezzi che ha imputato loro una storia intima, in realtà mai esistita.

Attualmente, pare che il dirigente sportvo, Borriello, sia, davvero, nuovamente interessato da una travolgente storia sentimentale. L'ex calciatore napoletano è stato travolto dall'onda propizia del sentimento d'amore. La notizia di gossip, concernetne il nuovo amore vissuto da Marco Borriello, è stata diffusa su Radio Deejay. Il conduttore radiofonico Gabriele Parpiglia ha affermato on air che l'ex fidanzato di Belen Rodriguez sarebbe coivolto in un legame sentimentale con una nuova fiamma, tale Sofia Resing. " Girano mano nella mano, parlano in spagnolo. Lui è innamoratissimo. Non si vedeva un Borriello così da tempo", ha riportato il conduttore. La Resing è una attraente modella ed imprenditrice di orgini brasiliane, una professionista di successo nel suo campo. La modella brasiliana, classe 1991, difatti, è apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda, e lavorato con i fotografi più accreditati a livello mondiale. Inoltre, la stupenda imprenditrice brasiliana ha realizzato un suo marchio di moda inerente una linea di costumi da bagno.

Marco Boriello e Sofia Resing stanno attraversando la magica fase dell'innamoramento. Tra i due è scattato il colpo di fulmine che li ha fatti innamorare in occasione di un incontro durante una riunione tra amici di comune conoscenza. L'ex calciatore e la modella stanno vivendo intensamente la loro storia d'amore. I due innamorati si sono recati, per trascorrere in intimità una vacanza appassionata, sull'isola di Formentera, isolati dal mondo per immergersi nello scenario romantico in perfetta unione. Del resto, Marco Borriello per il mese d'agosto è sguarnito di villa, in quanto l'ex attaccante napoletano avrebbe ceduto in affitto la villa ad Ibiza ad un facoltoso russo, per un canone mensile di 600 mila euro. Dunque, la deviazione sull'isola, altrettanto incantevole, di Formentera era quasi un obbligo.