Marco Borriello è tornato single, è finita con Sofia Resing

Sembrava che Marco Borriello avesse finalmente trovato l'anima gemella in Sofia Resing, statuaria modella brasiliana con la quale l'ex calciatore era stato spesso fotografato durante l'estate. La coppia era riuscita a superare “l'esame di settembre” e la loro relazione pareva potesse mettere le basi per costruire un futuro importante ma, evidentemente, qualcosa è andato storto.

A rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia nelle sue storie di Instagram, dove ha voluto fare un regalo di Natale a tutti quelli che quotidianamente gli scrivono per conoscere gli ultimi scoop. La penna del settimanale Chi, nonché autore televisivo di numerosi programmi per le reti Mediaset, ha così rivelato che Marco Borriello è tornato single. " E pensare che questa estate si parlava di convivenza, progetti... ", ha aggiunto il giornalista, molto amico dell'ex calciatore. Ovviamente, Gabriele Parpiglia non ha rivelato i motivi che hanno portato i due ad allontanarsi e per il momento Marco Borriello ha preferito non commentare la notizia.

La coppia era apparsa felice e innamorata a numerosi eventi pubblici, dove i due avevano stupito tutti con la loro bellezza. Sofia Resing è una delle modelle più belle attualmente in attività ed è stata l'unica che negli ultimi anni è riuscita a far capitolare il cuore dell'ex bomber della Serie A. Marco Borriello è noto negli ambienti per essere un single impenitente, lo scapolone d'oro del calcio italiano dopo che anche Bobo Vieri si è accasato. Non mancano le belle donne attorno al fisicatissimo Marco, che da qualche anno ha scelto di vivere stabilmente a Ibiza, dove è parte dell'entourage della squadra di calcio locale. I suoi amici pensavano che fosse giunto anche per lui il momento di "mettere la testa a posto" ma è probabile che Sofia Resing non fosse la donna adatta o, semplicemente, non è ancora tempo per Marco Borriello di costruire una famiglia.

Gabriele Parpiglia non ha voluto rivelare altro, forse anche per proteggere l'amico, ma quel che è certo è che a Marco Borriello le possibilità non mancano. È uno degli uomini più desiderati e affascinanti d'Italia, ha sempre avuto al suo fianco modelle e donne bellissime e si dice che per lui ci potrebbero presto essere grandi progetti lavorativi in vista, che potrebbero riportarlo in Italia. Intanto si gode questo periodo di relax dopo una lunghissima vacanza a Miami, proprio in compagnia del suo amico di sempre Bobo Vieri e poi sarà il tempo a dire quale potrà essere il futuro sentimentale dello scapolone d'oro del calcio italiano.