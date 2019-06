Dopo il caso del furto, Marco Carta si consola col fidanzato

La paura della galera incombe ancora sul destino di Marco Carta: il cantante verrà processato il prossimo 20 settembre per concorso in furto aggravato e rischia fino a sei anni di carcere. Per allontanare dalla testa i problemi è volato a Mykonos, in Grecia, insieme al fidanzato Sirio.

A ottobre 2018 Marco Carta aveva dichiarato davanti alle telecamere di Domenica Live la propria omosessualità, ma nulla o quasi si sapeva del suo compagno. “ Conviviamo da 3 anni, prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui. Desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà ”, aveva raccontato il cantante ospite di Caterina Balivo a Vieni da me.

Ed ecco che quel giorno è arrivato, anche se probabilmente non per scelta di Sirio. Le foto che ritraggono Marco Carta e il fidanzato sono state divulgate dal settimanale Chi. La coppia si abbandona a baci e abbracci. La vicenda che ha coinvolto il cantante 34enne sembra lontana anni luce.

Il settimanale ha anche specificato che quella a Mykonos non sia stata affatto una fuga. I due piccioncini stanno partecipando all’addio al nubilato di una loro cara amica: dettaglio che fa pensare come il viaggio fosse stato già organizzato prima dell’arresto. La momentanea liberazione ha concesso, però, a Marco Carta di stare affianco alla sua amica in un’occasione così importante.