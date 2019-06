Il nuovo album di Marco Carta: "Bagagli leggeri". Gli haters lo attaccano

Pochi giorni prima dell’arresto con l’accusa di furto, Marco Carta aveva annunciato la data d’uscita e il titolo del suo nuovo album, “Bagagli Leggeri”, che sarà disponibile dal prossimo 21 giugno.

Si tratta del settimo disco di Marco Carta e il primo a essere pubblicato con la nuova casa discografica, l’indipendente Saifam che aveva creduto nel progetto e adesso si ritrova tra le mani una situazione difficile da gestire, a meno di non cavalcare l'onda dello scandalo. Vedremo.

Nel frattempo, è proprio il titolo del nuovo album del cantante sardo, “Bagagli Leggeri”, ad aver scatenato l’ironia incontenibile dei social.

“ Bagagli leggeri? D'altronde 6 magliette non pesano! ” scrive un utente su Twitter, mentre un altro più giustizialista scrive: “T anto le magliette gliele regaleranno adesso... solo a strisce però! ”.

Un follower commenta: “ Dopo il furto alla Rinascente di Milano, Marco Carta potrebbe aggiungere un sottotitolo al suo nuovo disco: ‘Bagagli leggeri - che tanto il resto me lo fotto quando arrivo a destinazione’ ”, trovandosi perfettamente d’accordo con un altro utente per cui “ mai titolo fu così fatidico! Infatti lui viaggia senza bagaglio perché gli abiti li prende a scrocco sul posto ”.