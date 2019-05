Marco Carta: "Non mi dispiacerebbe diventare genitore"

Marco Carta ha festeggiato in tv i suoi 34 anni: il cantante, infatti, in occasione del suo compleanno, è stato ospite del programma di Raiuno, Vieni da Me. Il giovane ha ricevuto gli auguri dei suoi affetti più cari, e ha avuto modo di poter raccontare aspetti intimi della sua personalità: Marco vorrebbe poter mostrare più spesso le sue fragilità e spera di poter diventare padre.

"Sono bianco e nero allo stesso modo. Vivo le emozioni senza regole. Uno dei miei sogni più grandi è scavare dentro di me per capire quanto possa andare in fondo" , ha confessato Marco dopo aver ricevuto gli auguri con un videomessaggio da parte del suo migliore amico. "Sono un 'mostro', molto complesso. A volte, sono tanto sregolato" , ha proseguito l'artista che non molto tempo fa ha avuto il coraggio di fare coming out ai microfoni di Barbara D'Urso.

"Faccio vedere il coraggio. Non puoi essere coraggioso per sempre. A volte, credo di non essere alle aspettative del prossimo. I miei fan mi conoscono bene. Devi cercare di superarti e superare le aspettative altrui" , ha poi aggiunto Carta quando Emanuela Aureli, con la quale ha lavorato durante Tale e Quale Show, gli ha chiesto quali fossero le sue paure. Ma, dopo gli auguri del fratello, il cantante si è lasciato andare a confessioni ancora più intime.

"Circolava la voce che mi sono sposato segretamente. Mi sposerò ma non adesso. E' un passo che mi piacerebbe compiere" , ha raccontato Marco. "Non mi dispiacerebbe, in qualsiasi forma, diventare genitore. Vorrei dare ad un bambino quello che è mancato a me. Non so che padre sarei" , ha infine aggiunto Carta, completando l'argomento vita privata. E dopo aver raccontato di essere ance un buon cuoco, visto che la cucina lo rilassa, il giovane ha espresso un desiderio che fa restare i suoi fan nel dubbio.

Durante il momento dedicato alla torta, Marco ha espresso un desiderio prima di spegnere le candeline: "Desidero che la Rai, quest'anno, mi faccia un regalo". A cosa si riferiva? E' forse in vista un nuovo programma a cui il giovane dovrà partecipare? E con che ruolo? Tutto è ancora un'incognita.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato