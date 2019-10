Marco Carta torna sul coming out: "Essere liberi è impagabile"

È trascorso un anno da quando Marco Carta ha fatto coming out pubblico nello studio di Domenica Live. Davanti a Barbara d'Urso, infatti, in cantante sardo ha esternato la sua omosessualità, annunciando di essere innamorato e felice con un ragazzo.

Un passo sofferto per Marco Carta, che a lungo ha voluto reprimere questo aspetto del suo carattere, finché non ha deciso di mostrarsi per quello che è. Ha deciso di raccontare questa decisione così importante tra le pagine del magazine Ok Salute e Benessere, in una sorta di flusso di coscienza attraverso la quale spiegare i motivi che l'hanno portato a un outing pubblico. “ A un certo punto ho sentito forte il bisogno di dovermi raccontare. Non potevo più accettare di non essere sincero, al cento per certo, con chi mi segue. I miei fan sono la mia famiglia. Lo dovevo a loro e al mio compagno, ma soprattutto a me stesso ”, è così che inizia lo sfogo di Marco Carta.

Il cantante sardo pare volesse fare coming out già da tempo ma il suo enturage gli ha sempre sconsigliato di dichiararsi: “ Loro volevano solo proteggermi, ma ormai sono un uomo e della mia vita privata sono responsabile solo io. Essere liberi è impagabile. ” Marco Carta racconta delle paure che hanno sempre accompagnato la sua vita e la condizione di omosessuale, vissuta con repressione fino ad appena un anno fa: “ Come tanti ragazzi gay ho passato la fase della paura del pregiudizio, quella in cui anche i gesti più semplici in pubblico appaiono impossibili. Chi è eterosessuale non credo riesca a capire cosa significhi non potersi dare un bacio o tenersi per mano mentre si passeggia. ”