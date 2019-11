Marco Cartasegna chiede scusa: "Il messaggio su Frosinone è stato offensivo"

Marco Cartasegna fa un passo indietro e chiede scusa alla città e agli abitanti di Frosinone. L’ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi è stato travolto dalle polemiche in seguito ad un video postato su Instagram a poche ore dalla partecipazione ad un evento benefico organizzato nel capoluogo ciociaro. Dalla stanza del suo albergo, Cartasegna non ha proprio gradito le bellezze del comune laziale. “ Finalmente arrivato a Frosinone – ha detto – , città talmente brutta che l’Unesco ha proposto di cancellarla dalle mappe. Questo albergo, che è perfettamente in linea con la città, mi ha fatto venire la tristezza nel cuore... Adesso piango un attimo e poi riprendo ”.

Il video è diventato subito virale, tanto che è capitato sotto gli occhi di Paolo Bonolis, capitano della Nazionale conduttori che in quell’occasione ha sfidato la Nazionale cantanti. Il presentatore romano ha sferrato un duro attacco a Cartasegna, ovviamente a modo suo. “ Siamo stati tutti contenti – ha spiegato Bonolis in un video postato sull’account Instagram del Frosinone Calcio – , l’incasso è stato importante e il Cers ringrazia la città di Frosinone. Poi, se un cogl**ne dice delle cose di Frosinone che sono sgradevoli, perché ascoltare un cogl**ne se c’è tutto il resto del corpo? ”.

Marco Cartasegna: “Mi dispiace, ho fatto un errore”

Ora Cartasegna chiarisce la sua posizione. “ Faccio questo video – dice in una story di Instagram – per chiedere scusa. Arrivato a Frosinone, ho pensato di fare un video ironico come sempre, solo che stavolta non è stato ironico né simpatico, ma offensivo. Mi rendo conto che il messaggio è stato offensivo. Non era assolutamente la mia intenzione. Mi rendo conto che non faceva ridere nessuno ”.