Marco Ferri finisce in ospedale e sui social spiega: "Mi sono operato"

Momenti di apprensione per l'ex concorrente de "L'Isola dei Famosi" Marco Ferri. Nelle scorse ore, il modello e influencer è apparso sui social network con una foto che lo immortala in un letto di ospedale con il braccio sinistro fasciato. Lo scatto ha turbato le migliaia di fan che lo seguono, ma a fare chiarezza sull'accaduto è stato lui stesso nella descrizione del post.

Ferri ha spiegato di aver subito, mesi fa, un incidente mentre praticava il wakeboard, lo sport acquatico che nasce dalla fusione tra sci nautico e snowboard. Attraverso il post condiviso su Instagram, il 31enne di Lodi ha raccontato di essersi fatto male durante una sessione del suo sport preferito e di aver perso la mobilità parziale della spalla. Una situazione che, nonostante il tempo trascorso e la fisioterapia, non è migliorata e lo ha obbligato a intervenire chirurgicamente. " Happy Christmas to me ... - ha scherzato Ferri, prima di spiegare cosa stesse succedendo - E alla fine eccomi qui, mi hanno operato stamattina. Mi sono fatto male qualche mese fa facendo wakeboard e purtroppo non sono riuscito a recuperare l’intera mobilità della spalla" .