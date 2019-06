Marco Liorni e il suo "compromesso" per condurre Reazione a catena

Marco Liorni ha iniziato la sua nuova avventura al timone di Reazione a catena, il programma che va in onda su Rai 1 d’estate al posto dell’Eredità, a partire dal 3 giugno. Per il conduttore questa è decisamente un’esperienza lavorativa importante, ma non quanto la sua famiglia.

Intervistato dal settimanale Di Più Tv, Marco Liorni ha raccontato che prima di trasferirsi per un’intera stagione a Napoli, dove le puntate vengono registrate, ha dovuto rendere partecipe in questa decisione sua moglie Giovanna. Se non avesse avuto il suo appoggio, per amore di moglie e figli, Marco Liorni avrebbe rinunciato ancora una volta alla conduzione del programma, come è accaduto l’anno scorso. Il conduttore, infatti, era a un passo dalla conferma e poi è stato sostituito da Gabriele Corsi.

Quest’anno, però, il progetto è andato in porto: “ Lei mi ha consigliato di accettare, perché era un’occasione troppo importante per lasciarmela scappare. E insieme, poi, abbiamo trovato un compromesso per non dover rinunciare totalmente alla nostra estate in famiglia ”, ha spiegato il conduttore.

Marco Liorni ha sposato Giovanna Astolfi nel 2014, dopo un lunghissimo fidanzamento. La coppia vive a Roma e ha due figlie: Emma, 15 anni, e Viola di 8. Il conduttore ha anche un altro figlio, Niccolò, nato dal suo precedente matrimonio.

La famiglia ha affittato una casetta vicino alla Costiera Amalfitana, dove alloggerà per il periodo estivo. Così potranno godersi le vacanze, anche mentre il papà è a lavoro. Marco Liorni farà avanti e dietro tra la costiera e Napoli: una distanza minima, che richiede solo un piccolo sacrificio da entrambe le parti.