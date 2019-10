Marco Maddaloni e l'amara confessione a Verissimo: "Io e Romina abbiamo perso un figlio"

Il vincitore della quattordicesima edizione de L'Isola dei famosi è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Questo sabato è stata trasmessa la nuova puntata del talk show Verissimo, che ha visto il judoka nonché trionfatore dell'ultima edizione del reality show honduregno, Marco Maddaloni, concedere una nuova intervista alla conduttrice Silvia Toffanin. Nel corso del suo ultimo intervento in tv, Maddaloni ha parlato del suo recente matrimonio avvenuto con rito religioso lo scorso 22 settembre, non nascondendo tuttavia che la celebrazione delle sue nozze in chiesa sembrava inizialmente destinata ad essere posticipata.

"Le cose non vanno preparate, arriva il momento giusto e tutto va nella giusta direzione", ha dichiarato dal suo canto l'ex naufrago circa la fatidica data del matrimonio celebratosi poche settimane fa con la moglie Romina Giamminelli, con la quale lo sportivo si era già unito in matrimonio con rito civile nel 2015.

Marco Maddaloni e il figlio perduto: l'amara verità a Verissimo

L'ospite in studio, Maddaloni -nel corso della sua intervista concessa a Silvia Toffanin in coppia con la consorte Romina- ha confidato di aver perso un bambino in passato e di aver temuto il peggio poco prima che nascesse la sua seconda figlia Giselle, venuta alla luce nel 2018 dopo il primogenito Leonardo nato nel 2016: "Al quinto o sesto mese della gravidanza di Giselle, trovai Romina svenuta tornando dal lavoro. Aveva delle perdite. Abbiamo pensato al peggio". "Ci è voluto un po’ di tempo per superarlo… -ha dichiarato visibilmente in lacrime l'ospite Giamminelli sul bebé perso in passato -. Io dico sempre che non sono mamma di due bambini ma di tre".