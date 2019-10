Marco Mazzoli: "Sfera Ebbasta a X Factor è una roba da far accapponare la pelle"

Marco Mazzoli non ha peli sulla lingua e gli ascoltatori di Lo Zoo di 105 lo sanno bene. Collegato dal suo studio di Miami, dove vive e lavora ormai da anni, il conduttore spara a zero contro tutto e tutti, a partire da uno dei musicisti più amati dai giovani italiani. “ Vogliamo parlare della musica? Sfera Ebbasta a X Factor – tuona Mazzoli – è una roba da far accapponare la pelle ”.

Il “re della radio” non risparmia nessuno e lamenta la mancanza di opportunità nel Belpaese. “ Se uno non sta bene nel proprio Paese – dice esplicitamente – , chi cazzo siete voi per dirgli di non andarsene? Non è normale che un Paese ti faccia pagare il 50% di quello che ti sei sudato in tasse e non ti dà un cazzo in cambio. Non ci sono opportunità in Italia ”.

Marco Mazzoli: “Siamo un popolo di egoisti”

Mazzoli se la prende soprattutto con la passività degli italiani. “ Quante volte – si domanda – abbiamo organizzato proteste? Ma a nessuno frega un cazzo. Siamo un popolo di egoisti. Quando vengo in Italia e vedo l’Italia da straniero, a me vien da piangere. Quando accendo la televisione e vedo la merda che viene proposta ogni giorno, sempre peggio ”.

Non che le cose vadano meglio in parlamento, dal suo punto di vista. “ La politica? Tu oggi – spiega – ti ritrovi a dover votare le stesse teste di cazzo di sempre… non ne esci. La figura del politico è avere una poltrona e guadagnare 16mila bombe al mese ”.