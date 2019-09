Maria De Filippi annuncia le nozze di Raffaella Mennoia, ma è uno scherzo

Piccolo scherzo di Maria De Filippi alla sua fidata collaboratrice, Raffaella Mennoia: nel corso delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, la conduttrice ha annunciato le nozze della autrice e in tanti hanno pensato che si fosse realmente sposata con il compagno Alessio Sakara.

Invitando il pubblico a fare i migliori auguri a Raffaella per il suo matrimonio, la De Filippi ha scatenato il caos in studio e sul web, dove ha iniziato a circolare la voce che la Mennoia si fosse sposata in gran segreto. In pochissimi minuti la notizia, lanciata dal Vicolodellenews, è diventata virale e in tanti si sono riversati sul profilo della collaboratrice di “Queen Mary” per rivolgerle il loro pensiero. In realtà, però, si è trattato di una vera e propria burla e, dopo ore nelle quali Raffaella è stata subissata di messaggi, è stata proprio lei ad intervenire sui social per smentire ogni gossip sul suo conto.

“ Dovete sapere che Maria fa gli scherzetti – ha esordito la Mennoia nelle sue Instagram story - . Questo è un periodo dell'anno in cui fa tanti scherzetti. Oggi ha fatto uno scherzetto a me ”. “ Sono arrivata in ritardo. Quando sono entrata in studio ha detto a tutto il pubblico, con il microfono ma non stavamo registrando la puntata: ‘Fate gli auguri a Raffaella che si è sposata’ – ha continuato a raccontare - . E io ovviamente le ho detto: ‘Il regalo non me l'hai fatto'. Per me le strade erano due: mettere una lista nozze su Instagram e farmi fare il regalo o dirvi la verità ”. “ La verità è che non mi sono sposata – ha concluso lei con il sorriso sulle labbra - . Con il mio fidanzato va tutto bene però non mi sono sposata. Mi dispiace, prendetevela con Maria. Occhio alle fake news ”.