Maria De Filippi a Filippo Bisciglia: "Hai attribuito malafede ad Amici"

La nuova puntata puntata di Amici Celebrities, il talent show di Canale 5 dedicato ai vip che abbiano ad oggi custodito nel cassetto la passione per il canto e/o il ballo, ha visto Maria De Filippi diventare protagonista di uno scontro con Filippo Bisciglia, il quale ha ad oggi ricoperto il ruolo di conduttore di Temptation island, un programma prodotto proprio dalla consorte di Maurizio Costanzo, De Filippi. Bisciglia ha a quanto pare lamentato in più occasioni di sentirsi vittima di alcune presunte irregolarità, nella gara a squadre. A detta di Filippo le parti cantate da Francesca Manzini, sua avversaria e componente della squadra blu, sarebbero più lunghe rispetto alle sue. Ma la De Filippi, in puntata, ha mostrato furibonda a Filippo una slide, contenente i tempi delle canzoni assegnate ai due aspiranti cantanti vip, schierandosi così in difesa della produzione di Amici celebrities.

"Grazie mille di tutto...", ha risposto piccato alla De Filippi il concorrente Filippo. "Ma grazie che vuol dire? - è poi partita all'attacco la padrona di casa, difendendo a spada tratta la buonafede dei suoi collaboratori-. Va a finire che ci vogliamo bene, ma litighiamo pubblicamente. Vai dai tuoi compagni e dici che i ritornelli suoi (la De Filippi allude a Francesca Manzini) durano più dei tuoi e che la gara è falsata, Filippo... Tu hai 3 canzoni bellissime, le canti bene, sei andato a contare i secondi che la produzione ha dato alla Manzini, hai attribuito alla produzione malafede e questo è il cartello dei secondi... E grazie di che? Devo sta' zitta e dire sì, Fiippo, hai ragione, 'è mio amico' e non faccio vedere niente... no Filippo, litighiamo eh. Ma io litigo anche davanti a tutti, perché sono in assoluta buonafede. Mi dispiace!".

La querelle di Amici infiamma la rete

La querelle esplosa nello studio di Amici Celebrities, tra i conduttori Maria De Filippi e Filippo Bisciglia, ha infiammato la rete. Sui social network i telespettatori hanno riportato molteplici commenti, molti dei quali sono a difesa della De Filippi. "Filippo abbassa le ali", scrive infatti un utente. Un altro commenta così: "A’ Filippo, troppo facile “presentare” due falò’ e due confronti su un tronco in tutto l'anno e apparire buoni e umili.. in tv basta che cade poco poco la maschera e ti riveli per quello che sei... abbassa la cresta bello!".