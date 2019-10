Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities: sarà il giudice speciale

Maria De Filippi sarà il giudice speciale della nuova puntata di Amici Celebrities in onda mercoledì a partire dalle 21.20 su Canale5. Ad annunciarlo è stato lo stesso profilo del programma tramite un tweet, che ha spiazzato i fan ma che potrebbe essere una risposta ai risultati non eclatanti ottenuti in settimana.

Mercoledì 9 ottobre Michelle Hunziker ha debuttato alla guida di Amici Celebrities, prendendo il posto di Maria De Filippi. Lo spostamento dal sabato al mercoledì e il cambio di conduzione pare non abbiano giovato agli ascolti del programma, che ha ottenuto poco più del 15% in una serata nemmeno troppo complicata. Benché non si possa parlare di fallimento, il talent show di Maria De Filippi è abituato a ben altri numeri e le aspettative erano nettamente maggiori per uno spettacolo che vede nel cast nomi di gran richiamo tra i concorrenti.

Svelato il giudice speciale della quinta puntata: Maria De Filippi! Inoltre le squadre si sciolgono e ora sono TUTTI contro TUTTI, non perdetevi la prossima puntata di #AmiciCelebrities mercoledì 16 ottobre in prima serata su Canale 5 pic.twitter.com/qjkx5OIOoO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 11, 2019

Può essere quindi letta in questa logica la scelta di Maria De Filippi di tornare nel suo programma, anche se non come conduttrice. La presenza di Michelle Hunziker non ha convinto completamente il pubblico, abituato ormai da tanti anni allo stile di conduzione di Maria De Filippi in questo programma. Tornare in conduzione vorrebbe dire bocciare nettamente l'operato della showgirl svizzera e ammettere di aver sbagliato le valutazioni. Però Maria De Filippi non vuole nemmeno rinunciare al potenziale del suo programma nella collocazione inedita del mercoledì sera. Dopo tantissimi anni, infatti, la moglie di Maurizio Costanzo ha ottenuto la sperimentazione di Amici in una serata differente rispetto al sabato sera, che è considerata penalizzante per un programma per giovani come amici. Riuscirà la presenza di Maria De Filippi, anche se in un ruolo atipico, a risollevare le sorti di Amici Celebrities?