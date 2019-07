Maria De Filippi in splendida forma sullo yacht

In attesa che arrivi settembre, quando riprenderà a condurre il suo programma di maggior successo Uomini e Donne, Maria De Filippi si gode le vacanze estive su una splendida barca al largo di Ansedonia. Questa è una prediletta da lei e dal marito Maurizio Costanzo che ogni anno, in quella località, trascorrono qualche settimana in completo relax prima di dedicarsi ai rispettivi impegni lavorativi.

Seduta a prua con il vento tra i capelli e un paio di occhiali da sole scuri, Maria indossa un bikini che lascia tutti quanti senza fiato. Il merito del suo fisico tonico e scolpito è di sicuro dello sport, che lei ama praticare con molta costanza: equitazione, tennis, ma anche lunghe nuotate in mare o in piscina. Non solo: la De Filippi ha dichiarato di seguire anche un regime alimentare sano, che le consente così di restare sempre in forma.

Le foto, pubblicate su Instagram da 361Magazine, stanno facendo il giro del web e hanno raccolto moltissimi like in poche ore. I suoi fan non si sono di certo risparmiati in commenti entusiastici, tutti volti a sottolineare quanto Maria non sia soltanto una brava conduttrice, ma anche una donna incredibilmente affascinante.