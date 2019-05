Maria Grazia Cucinotta: “Io e Sophia Loren rivali? Ci siamo chiarite”

E’ stata ospite di Storie Italiane per presentare il film "Forse è solo mal di mare" di cui sarà protagonista al cinema, ma Maria Grazia Cucinotta ha colto anche l’occasione per rispondere ad alcune domande riguardo la sua vita privata e professionale.

Attrice e produttrice stimata in Italia e all’estero, la Cucinotta ha conosciuto il successo grazie al film "Il postino". Si dice che, in seguito alla scelta di Massimo Troisi di renderla protagonista di quella pellicola cinematografica, si creò una sorta di rivalità tra lei e Sophia Loren, che risentì del fatto che l’attore e regista la mise in secondo piano per dedicarsi alla nuova arrivata. Una sorta di leggenda quella sulla rivalità tra la Cucinotta e Loren, e della quale Maria Grazia ha avuto modo di parlare nel salotto di Eleonora Daniele.