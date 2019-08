Craig Warwick ricoverato, Maria Grazia Cucinotta va a trovarlo in ospedale

Craig Warwick, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, è ricoverato da circa una settimana presso l'ospedale di Milazzo. La notizia ha lasciato nello sconcerto molti suoi ammiratori e colleghi appartenenti al mondo dello spettacolo. Il grande pubblico, ma anche i personaggi vip erano all'oscutro dello spiacevole episodio di salute accaduto al loro beniamino. Il mistero che avvolge la vicenda del ricovero di Warwick va ricercata nel fatto che lo scrittore ha preferito volontariamente mantenere nella più assoluta segretezza la motivazione alla base del suo ingresso nel nosocomio siciliano, allo scopo di tutelare la sua privacy in merito al suo stato di salute.

Il sensitivo britannico emigrato in Sicilia anni addietro dall'Inghilterra ha acquisito una discreta fama in varie parti del mondo perché sostiene di riuscire a entrare in contatto, a suo dire, con gli angeli. Il presunto dono soprannaturale, che Warwick ritiene di possiedere, l'ha favorito nella conoscenza ravvicinata di eminenti personaggi del jet set mondiale. L'ex naufrago ha postato sul suo profilo Instagram varie foto dall'ospedale, corredate da messaggi nei quali richiede il sostegno dei suoi fan. " Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi… pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo", ha scritto il paziente famoso qualche giorno fa al momento del suo ricovero. La richiesta di solidarietà emessa dallo scrittore ha ricevuto prontamente un riscontro positivo, attraverso una valanga di commenti gioviali pervenuti in suo supporto. Tra i numerosi follower che hanno colto il messaggio di aiuto di Warwick ha fatto capolino, addirittura, la meravigliosa attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta.