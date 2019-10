Maria Teresa Ruta: "Sono stata una madre poco presente"

Ospite di Storie Italiane insieme alla figlia Guenda Goria, Maria Teresa Ruta ha parlato del suo ruolo di madre e ha confessato un suo grande rimpianto: "Non sono stata troppo vicina ai miei figli".

Le prime parole proferite nel salotto di Eleonora Daniele sono state quelle di Guenda che, commentando alcune vecchie dichiarazioni, ha detto: "Tendo ad essere un po' dura e lo sono stata spesso ma è anche un modo per reagire a delle sofferenze". "Ho spesso accusato i miei genitori perché la mia vita con loro non è stata sempre semplice, forse anche a causa del loro mestiere", ha aggiunto la giovane parlando della madre e del padre Amedeo Goria.

Maria Teresa Ruta, visibilmente commossa, ha subito confermato le parole della figlia: "Quello che Guenda ha detto è la verità e non è neanche scomoda. Siamo stati due genitori 'satelliti', giravamo attorno ai nostri figli ma non siamo stati mai troppo vicini a loro". "Forse i miei figli hanno avuto l'impressione che noi andassimo a divertirci anziché a lavorare", ha commentato la showgirl aggiungendo che tra i due figli, a soffrire di più, è stato Gianamedeo.

Il ragionamento di Guenda, invece, continua con quello che sembra quasi un grido di dolore: "Sono una persona che, a volte, avrebbe desiderio solo di una carezza e di un affetto puro. Io oggi riesco con più facilità a vedere l'entusiasmo dei miei genitori per il loro mestiere; da bambina, avrei preferito che i miei genitori avessero fatto delle rinunce per me".

Nonostante il rimpianto di essere stata poco presente, Maria Teresa Ruta si dichiara però molto soddisfatta di come sono cresciuti i suoi figli: "Farei scelte diverse anche se sono venuti su benissimo. Sono stata fortunata, mi è andata di fortuna! Potevano venire su in un altro modo per come li ho fatti vivere!". "Sono stata incosciente e irrimediabilmente leggera, io dovevo esserci di più per loro", aggiunge la donna con una nota di rammarico.

Nella chiacchierata a Storie Italiane c'è spazio anche per una riflessione sulla carriera di Maria Teresa: "Ho dato troppo al mio lavoro, ho avuto soddisfazioni intense, ho dato al lavoro i migliori anni della mia vita. Ma a volte mi sembra di essere stata dimenticata...". Queste parole, però, non vogliono essere una lamentela o una richiesta di attenzioni da parte del mondo dello spettacolo: "Sono soddisfatta e non chiedo niente, io voglio che i giovani abbiano spazio". "Io mi tengo le mie rughe...", chiosa ironica la Ruta.

