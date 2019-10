Mariah Carey parla del suo passato esaurimento nervoso

Mariah Carey è tra le protagoniste della cover story di Variety in qualità di figura femminile di successo. L'annuale copertina della rivista americana è dedicata al Power of Women: un evento importante che la popstar condivide con una serie di colleghe molto note, quali Chaka Khan, Jennifer Aniston, Brie Larson, Dana Walden e Awkwafina. Il servizio è stata l'occasione giusta per aprirsi a cuore aperto e raccontare del presunto esaurimento nervoso che l'aveva colpita nel 2001, un momento buio della sua vita e della sua carriera. La cantante ha voluto allontanare le voci legate peoprio all'esaurimento nervoso, concentrando l'attenzione sulle reali cause: esaurimento fisico ed emotivo, un evento causato dai tanti impegni che caratterizzano la sua sua carriera da diva mondiale.

Lo stesso terapista ha confermato la diagnosi: un crollo più emotivo che nervoso, tipico del ruolo da diva che Mariah incarna e legato alla capacità di adattarsi allo stesso personaggio. La cantante ha sempre cercato di affrontare le difficoltà con un sorriso, ma la necessità di staccare e prendersi una pausa sono aumentate con il tempo, un bisogno fisico che l'artista non ha colto per tempo prima del crollo.

Come lei stessa conferma, la fama l'ha portata a trasformarsi in una ragazzina petulante e in una diva bisognosa di attenzioni, ma non per questo capricciosa: una serie di difficoltà che l'hanno portata al crollo, date dall'impossibilità di gestire questo nuovo livello della sua vita. Ora riesce a coordinare meglio fama e attenzioni, forte anche dell'affetto dei suoi fan che ne hanno compreso il ruolo, perdonandole eventuali eccessi comportamentali. La consapevolezza del suo essere e delle relative derive emotive le permette di vivere la carriera con maggiore serenità, senza la paura dei giudizi.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?