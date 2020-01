Mariah Carey vittima degli hacker, sul suo Twitter insulti e messaggi razzisti

Un fine d'anno alternativo e atipico per Mariah Carey, che a poche ore dallo scoccare del 2020 ha visto hackerato il suo profilo Twitter, seguito da oltre 21 milioni di follower. Non è la prima volta che accade un fatto simile a un personaggio noto, l'ultima vittima era stata Jack Dorsey, fondatore del social dell'uccellino azzurro.

Era pomeriggio negli Stati Uniti orientali quando sono iniziati a comparire i primi tweet anomali sul profilo della regina delle canzoni natalizie. Gli utenti del social si sono immediatamente resi conto che stava accadendo qualcosa di sospetto e che probabilmente l'account della famosa cantate era stato manomesso. Tanti i messaggi inviati a raffica, molti dei quali a sfondo razzista e carichi di insulti, che hanno invaso le bacheche dei milioni di seguaci di Mariah Carey e non solo, visto che le condivisioni sono state decine di migliaia. Bersaglio principale dell'attacco è stato Eminem, preso di mira da chi ha sottratto l'account alla cantante.

" Eminem ha il pene piccolo ", si legge in uno dei tweet che hanno riscosso maggior successo su Twitter, dove la notizia è iniziata a circolare immediatamente scatenando l'ilarità della rete. Ovviamente, quando i vertici dell'azienda e la stessa Mariah Carey si sono resi conto di quanto accaduto, i tweet sono stati eliminati dalla piattaforma ma ormai erano stati fotografati e diventati virali. Questo è solo uno dei diversi messaggi che per qualche ora hanno occupato la bacheca della cantante, dove sono stati condivisi anche alcuni tweet facenti riferimento alla figlia del cantante ma non solo. Chi ha sottratto l'account di Mariah Carey ha retwittato anche alcuni post che citano il gruppo Chuckling Squad, un collettivo di hacker che a fine agosto aveva già manomesso il profilo personale del fondatore di Twitter.

" Non appena siamo stati informati del problema, abbiamo bloccato l'account compromesso e stiamo attualmente indagando sulla situazione ", ha riferito un portavoce di Twitter in un comunicato. Quando a essere preso di mira fu l'account di Jack Dorsey almeno una persona fu arrestata a seguito delle indagini condotte dalle forze dell'ordine. Pare che per effettuare gli attacchi, gli hacker utilizzino la tecnica denominata SIM-swapping. Consiste nel prendere il controllo di un numero di telefono mediante un comando inviato al provider wireless. Proprio a causa di questa tecnica impiegata dagli hacker, Twitter ha momentaneamente limitato la possibilità di twittare mediante sms, almeno fin quando non verrà trovato un rimedio per evitare le intromissioni.

La situazione è tornata alla normalità ma restano delle tracce indelebili di quanto accaduto, non solo negli screnshot che da ormai diverse ore circolano nella rete. Avvertita dell'accaduto, una volta tornata in possesso del suo profilo, Mariah Carey ha voluto sdrammatizzare: " Faccio un pisolino pazzesco e succede questo? " Ovviamente il suo messaggio è stato accolto con grande ironia e in poche ore sono state quasi 15mila le condivisioni e quasi 100mila i like.