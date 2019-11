Mariana Rodriguez senza peli sulla lingua: "Cari miei, nulla è per sempre"

Dopo aver posato per calendari sexy e aver partecipando al Grande Fratello Vip, Mariana Rodriguez, modella e showgirl venezuelana 28enne arrivata in Italia nel 2010, sta vivendo il suo momento di ribalta.

Infatti, dopo aver abbandonato il suo Paese e la città che tanto amava, Caracas, si è trasferita in Italia per fuggire da uno Stato ridotto allo stremo e qui, passo dopo passo, ha trovato il successo. Bella, intelligente e dalla grande simpatia, queste sono le armi con cui Mariana ha saputo stregare il suo pubblico e, forse, anche il suo attuale compagno, Simone Susinna.

Tra un impegno lavorativo e l’altro, Mariana Rodriguez si confida su alcune vicende che la riguardano in prima persona e che, da tanto tempo, sono al centro del gossip spesso infondato.

Partecipando al Grande Fratello Vip, sei riuscita ad aiutare economicamente la tua famiglia?

“Sì, sono riuscita ad aiutare la mia famiglia. Oggi, c’è chi si è trasferito in Cile, chi in Argentina e chi in qualche altro Stato. Ammetto che ora come ora la mia famiglia è un po’ sparsa per il mondo, ma questo non mi ostacola nel modo più assoluto nel momento del bisogno. Ancora oggi, infatti, continuo a sostenere economicamente la mia famiglia” .

Come reagisci alle critiche di chi ti attaccava perché non ti recavi più spesso nel tuo Paese natale per mancanza di denaro quando, invece, ti sei rifatta il seno?

“Cosa rispondo? Dico che questa gente non sa ascoltare perché io non ho mai detto che non tornavo in Venezuela per una questione di soldi. Al contrario, non volevo tornare in Venezuela per una questione di politica, della dittatura di Maduro e delle condizioni in cui versava l’intero Paese. Una volta andato in onda il mio servizio a Le Iene, le stesse persone che mi criticavano si sono rese conto di che cosa stesse attraversando davvero il Venezuela e, così, si sono scusate. Si trattava di qualcosa che non dipendeva direttamente da me, era molto più grande di me” .

Nel suo libro “Non mi avete fatto niente”, Corona parla del vostro flirt, cosa c’è di vero?

“Madonna mia che personaggio… Vi assicuro che con Corona non c’è mai stato niente oltre a un bacio. Personalmente, non ho mai letto il suo libro, però mi è capitato spesso che la gente venisse da me a dirmi: 'Ah, ti sei fatta Corona!'. Questi erano i messaggi a non finire che ricevevo su Instagram, ma la realtà è che tutto questo non è mai successo, sono solo voci di corridoio, niente di più. Ripeto: ci siamo baciati ma è finita lì perché ho preferito non andare avanti, né come relazione né come amicizia. Nonostante ciò, gli auguro il meglio” .

Nel 2015 posavi per il calendario super hot di For Men, ma anche il tuo profilo Instagram oggi non è da meno. Possiamo dire che Instagram supera di gran lunga i calendari?

“No, nel modo più assoluto, sono due cose ben diverse. Gli scatti del calendario non c’entrano niente con quelle che condivido quotidianamente su Instagram. I primi, ammetto, sono abbastanza spinti, quelli di Instagram invece li trovo assolutamente normali” .

Una tua recente foto con il lato b in primo piano ha scatenato il putiferio su Instagram. Cosa rispondi agli hater?

“Si è trattato semplicemente di un autoscatto. Eravamo tra di noi, ci stavamo vivendo un momento tutto nostro e, con il telefono in mano, è capitato che partisse l’autoscatto. Appena ho visto la foto, l’ho trovata bellissima, adorabile. E poi mi son detta: 'Sì, anche io come tutte ho un sedere, un bel sedere, quando lo dovrei mostrare?!? Quando avrò 60 anni?!? No no, questo è il momento giusto per farlo!'. Così ho condiviso lo scatto su Instagram” .

A proposito del ritorno di fiamma con Simone Susinna, cosa è successo tra di voi?

“In realtà Simone e io non ci siamo mai lasciati, ma abbiamo semplicemente avuto una discussione molto accesa. A ridosso delle festività natalizie, avevo deciso di partire per l’Argentina perché mi mancava da morire la mia famiglia e volevo così trascorrere il capodanno con loro. Lui, però, aveva già pianificato tutto per andare in montagna e quando io l’ho salutato il 13 dicembre per prendere l’aereo è successo il finimondo, con tanto di minacce di lasciarci e simili. Il fatto è che sono rientrata dopo soli 5 giorni e, convivendo insieme, abbiamo fatto velocemente pace. Ad ogni modo, dopo questa esperienza, preferiamo non condividere più la nostra vita di coppia sui social e il fatto che i nostri follower non ci vedono più assieme li porta a pensare spesso che siamo in crisi o che, addirittura, ci siamo lasciati. Niente di tutto ciò, tant’è che anche quando abbiamo litigato eravamo sempre vicini, nonostante la distanza che ci divideva. Nessun addio, semplicemente una questione di privacy” .

Parteciperete mai a Temptation Island?

“No, credetemi, io e Simone non ci vogliamo più mostrare insieme su Instagram, figuriamoci su Temptation Island! Non è da noi, davvero, proprio perché verrebbe a intaccare la nostra privacy. E, sempre detto tra noi, se io partecipassi a un programma del genere, la gente mi darebbe della psicopatica perché sono gelosa oltre ogni limite!” .

Tu e Simone insieme per sempre?

“Insieme per sempre? Nulla cari miei è per sempre, oggi io ci sono e domani chi lo sa?!? Stiamo bene insieme e ci completiamo su tante cose, ma stiamo cercando anche di ritagliarci i nostri spazi. Infatti, lavoriamo insieme, viviamo insieme, condividiamo gli stessi amici, ecc. Capite che a un certo punto è anche giusto avere i propri spazi e rispettarsi a vicenda. Per sempre? Chi lo sa, forse sì, forse no…” .

Entrambi belli e famosi, chi dei due è più geloso?

“Entrambi siamo molto gelosi, ma si sa l’America Latina vince! Sono io, infatti, quella più gelosa dei due, ma sempre e solo quando lui mi dà un buon motivo per esserlo. Se un’altra donna dovesse mai provarci con Simone, fin quando lui non le dà filo non me ne preoccupo. Se, invece, lui dovesse interessarsi a lei in qualsiasi modo, allora sì, diventerei molto ma molto gelosa” .

Vi accomuna lo stesso cognome, come reggi il confronto con Belen?

“Non siamo rivali perché non lo siamo mai state. Non ci siamo mai rubate il lavoro o il fidanzato, non c’è mai stata alcuna rivalità tra di noi. Anzi, io le auguro tutto il bene di questo mondo e sono molto felice che lei abbia ritrovato la serenità a fianco di Stefano De Martino, anche per il bene del piccolo Santiago. Quindi non posso far altro che farle tanti auguri!” .

