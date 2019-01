Mariano Di Vaio è l’uomo più bello d’Italia. É ottavo dopo Jason Momoa

È il Daily Mail che ha riportato la classifica della donna e dell’uomo più bello del 2018. Tra i tanti volti noti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria spunta quello di Mariano Di Vaio. La classifica che prende il nome da un noto critico cinematografico inglese è un appuntamento fisso e, puntuale come sempre, snocciola le personalità che si sono distinte nell’anno appena terminato.

Mariano Di Vaio è ottavo, al primo posto c’è invece Jason Momoa, ora al cinema con Aquaman. In “The Most Handsome Face 2018”, nella categoria femminile c’è la modella Thylane Blondeau che vince il titolo il donna più bella del 2018.

Puntuale la dichiarazione di Di Vaio in merito al traguardo raggiunto, già padre di due figli. Dal Pitti uomo afferma:”Non riesco a dire quanto sia grato per questo riconoscimento e per tutti i premi che ricevuto nel corso del 2018 da GQ E Forbes. Mi reputo una persona umile con una vita semplice. Forse il mio grazie più grande va a tutti gli amici che mi seguono sui social. Sono la mia seconda famiglia, un dono preziosissimo” conclude.

Influencer e imprenditore, per Mariano Di Vaio è stato un 2018 al top. Si è guadagnato un posto anche su Forbes per il lancio del suo brand e per i successi lavorativi nella sua azienda.