Marica Pellegrinelli e Charley Vezza: prove di convivenza

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono sempre più vicini e la convivenza tra i due non sembra essere lontana. La coppia pare stia facendo le prove con romantici weekend a Ibiza, isola eletta dall'imprenditore che ne ha fatto la sua seconda casa. L'ultimo risale allo scorso 6 ottobre, quando i due sono apparsi felici e innamorati in zona Sant Josep.

Per Charley Vezza, Ibiza è una passione ma è anche lavoro, visto che l'uomo è il direttore creativo del DC10, tra i locali più cool del Vecchio Continente. A beccarli sull'Isla Bonita è stato il settimanale Chi, che li ha seguiti per l'intero weekend nelle loro scorribande. Pranzi con amici, escursioni in barca per raggiungere Formentera e godere del clima ancora mite di Ibiza: Marica e Charley sembrano due adolescenti alla prima cotta, o almeno così dicono gli amici che li frequentano.

Sono stati 5 giorni molti intensi per la coppia, che si è divisa tra il lavoro e il relax. Charley Vezza, infatti, non può tralasciare i suoi impegni con il locale ma Marica non sembra preoccuparsene troppo, segno evidente che la coppia ha trovato un suo equilibrio. Sembrano lontane le voci di un presunto riavvicinamento con Eros Ramazzotti, con il quale, anzi, Marica ha già avviato le pratiche per il divorzio consensuale. Tutto è stato dato in mano al cugino del cantante romano, che sta portando avanti il procedimento nella massima discrezione. I rapporti tra gli ex coniugi sembrano essere rimasti civili e sereni per consentire ai loro figli di crescere nella massima tranquillità.

Durante il mini break a Ibiza di Marica Pellegrinelli, i bimbi sono rimasti con il padre Eros, che se li goduti con la massima tranquillità. Aurora Ramazzotti, la figlia che Eros ha avuto con Michelle Hunziker, si è detta dispiaciuta per la fine del matrimonio del padre ma continua ad avere rapporti anche con Marica, con la quale si era stretto un bel legame.