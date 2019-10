C'è un riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli?

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sembrano aver ormai intrapreso strade parallele. La modella è ufficialmente fidanzata con Charley Vezza, rampante imprenditore piuttosto benestante e di bella presenza, mentre il cantante romano ha deciso di concentrarsi sul lavoro. Eppure, nonostante i due siano ormai sentimentalmente distanti, i punti di contatto tra loro sembrano essere ancora numerosi, come segnalato dal settimanale Chi in edicola.

In questi giorni, Marica Pellegrinelli è stata avvistata per le vie del centro di Milano in compagnia di una persona che i fan della coppia conoscono molto bene. Lui, infatti, è la guardia del corpo che in passato Eros Ramazzotti le aveva fornito per passeggiare in sicurezza con i loro bambini. Per qualche tempo la donna era apparsa in pubblico senza quella presenza costante e rassicurante ma già da alcune settimane l'uomo è tornato a vegliare sulla donna e sui figli in ogni loro spostamento. Ramazzotti ha sempre avuto a cuore la sicurezza della sua famiglia, tanto che anche Aurora è spesso accompagnata da una guardia del corpo.

Persone vicine alla coppia assicurano che in questo gesto sia celato un forte segnale di riavvicinamento tra i due, anche se non è chiaro in quale forma. Stando a quanto Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti hanno fatto trasparire fin dall'annuncio della separazione, la loro è stata una rottura che si è sviluppata nel pieno rispetto reciproco, sulla base del grande affetto che li ha uniti per dieci anni ma, soprattutto, dell'amore che provano verso i loro figli, ancora piccoli. Già poche settimane fa i due erano stati ritratti insieme al primo giorno di scuola della bimba, in perfetta armonia. Marica ed Eros stanno facendo davvero le prove di un riavvicinamento?