Marica Pellegrinelli va ( a sorpresa) al concerto del suo ex Ramazzotti

Dopo aver ufficializzato la fine del loro matrimonio, facendo diramare un comunicato ufficiale attraverso l'Ansa, Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono tornati al centro del gossip. Va segnalato, infatti, un nuovo colpo di scena, per il finale della love-story tanto discussa dell'ormai ex coppia. Così come è stato mostrato dalla Pellegrinelli (31 anni) sul suo account Instagram, la modella si è recata all'ultimo concerto del suo ex, Ramazzotti (55 anni), che si è esibito sul palco di Taormina per la nuova tappa del suo Vita ce n'è tour 2019.

La presenza della modella bergamasca all'ultimo live-show del cantante capitolino, chiaramente, spiazza e non poco di certo. I due sono reduci dalla loro separazione, eppure continuano ad essere vicini. In un video pubblicato tra le sue ultime Instagram stories, Marica immortala Eros, mentre il cantante canta uno dei suoi successi più famosi, parliamo di Terra promessa.

Un live particolarmente emozionante quello registratosi a Taormina, reso tale anche dalla presenza della modella nata a Bergamo, da cui Eros ha avuto i figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria.

Marica Pellegrinelli ritorna da Eros Ramazzotti?

Marica, nonostante si possa pensare ad un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, avrebbe un flirt con Charley Vezza. Ma a chi taccia la Pellegrinelli di essere un'arrivista e di aver usato Eros, Ramazzotti risponde difendendo a spada tratta la sua ex in una recente clip pubblicata in rete: "È una situazione che si trascina da un po’ di tempo e solo ora abbiamo deciso di dividerci. Tutto quello che di brutto ho letto su di lei non è vero: Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice e tutte le altre schifezze di cui è accusata".