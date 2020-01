Mark Ruffalo si fa in due per la serie HBO "I Know This Much Is True"

Mark Ruffalo si sdoppia per "I Know This Much Is True", miniserie tv drammatica targata HBO e diretta da Derek Cianfrance.

I Know This Much Is True, la trama

La prossima miniserie tv HBO è ambientata a Three Rivers, in Connecticut, ed è basata sul romanzo “La notte e il giorno” di Wally Lamb. I protagonisti di questa storia sono i due gemelli Dominick e Thomas Birdsey. Thomas è affetto da schizofrenia, con un’esistenza passata tra le mura di istituti psichiatrici, mentre Dominick ha condotto una vita tranquilla, ma nonostante le apparenze c’è qualcosa di oscuro nel suo passato e arrivato a quarant’anni dovrà fare i conti con il fratello e con quanto successo. Tradimento, sacrificio e perdono sono le caratteristiche principali di questo racconto che vede Murk Raffalo due volte protagonista.

Mark Ruffalo, doppio ruolo per lui

Dopo essere stato Hulk e Bruce Bunner per i film Marvel, Mark Ruffalo si fa in due anche per la HBO. In "I Know This Much Is True" interpreterà i due ruoli dei fratelli gemelli Birdsey, con un impegno che ha richiesto anche dei sacrifici a livello fisico. In particolare, per il ruolo di Thomas, Ruffalo ha dovuto prendere peso. Parliamo di circa quindici chili messi su dall’attore per ottenere il fisico del personaggio, aspetto che è una delle conseguenze dovute all’assunzione dei farmaci per la schizofrenia.

Oltre a questo va sottolineata la difficoltà nel portare sullo schermo due ruoli, con le differenti sfumature dei rispettivi caratteri. Per realizzare le scene in cui sono presenti i due protagonisti non si è fatto uso della tecnologia, anche se in alcuni casi si è ricorso ad un altro attore, salvo poi girare le sequenze interessate proprio come Mark Ruffalo a seguito della “trasformazione”.

Nelle medesima situazione del doppio ruolo abbiamo visto di recente un collega di Ruffalo alla Marvel: Paul Rudd, il quale nella serie tv di Netflix Living with Yourself ha ricoperto il ruolo del protagonista e del suo clone. In passato però anche altri hanno avuto a che fare con lo stesso “problema” come Jake Gyllenhaal in Enemy, Jessie Eisenberg ne Il sosia - The Double, Tom Hardy in Legend e l’indimenticabile Michael Keaton nel film Mi sdoppio in 4.

Cast e uscita della miniserie tv

"I Know This Much Is True" sarà una miniserie tv HBO composta da sei episodi. Insieme a Mark Ruffalo vedremo anche Melissa Leo (The Fighter e Wayward Pines) nel ruolo della madre; Archie Panjabi (The Good Wife) nel ruolo della psichiatra; Imogen Poots (Need for Speed) nella parte della fidanzata di Dominick e Kathryn Hahn (Revolutionary Road) in quelli della ex moglie. A dirigere le puntate invece Derek Cianfrance, già regista dei film Blue Valentine e Come un tuono.

La miniserie tv uscirà su HBO il prossimo aprile e come altri prodotti dello stesso canale dovrebbe arrivare in Italia su Sky Atlantic e Now Tv a distanza di poco tempo.