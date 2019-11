Marracash: "Ho avuto una relazione drammatica, per lei ho rischiato l’arresto"

Oggi è felicemente legato a Elodie, ma prima di incontrare colei che sembra essere la sua anima gemella, Marracash è stato fidanzato con una “narcisista maligna”.

A rivelarlo è proprio lui, all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, che, ospite di Daria Bignardi a L’Assedio, si è raccontato a tutto tondo: dal nuovo album, "Persona", uscito lo scorso 31 ottobre, al bipolarismo, passando per gli amori difficili e l’odio social. Il nuovo lavoro discografico nasce, come aveva già precedentemente spiegato, da un periodo molto difficile del quale ha anche fatto parte quello che lui ha definito un “amore tossico”.

“ Ho avuto una relazione drammatica, molto tossica e pesante. E c'è stato il contraccolpo quando è finita – ha iniziato a raccontare Marracash ai microfoni di Nove - . Ne parlo in molte canzoni, da Crudelia a Margarita. Per lei ho rischiato pure l'arresto. C'è stata una scenata clamorosa in un ristorante a Monterey in California. Siamo stati assieme un anno e mezzo ”. Quella relazione d’amore è stata “un incubo, non c'era niente di positivo”, ed è nata per il forte desiderio del rapper di legarsi sentimentalmente a qualcuno. “ Volevo una storia d'amore fortemente, non mi capitava da anni che una ragazza che mi prendesse, e mi chiedevo perché. Quando è successo, mi sono buttato anima e corpo – ha continuato a raccontare - . Litigavamo tantissimo. Quando ci siamo lasciati, ho scoperto che lei aveva dei problemi, diceva bugie in modo compulsivo, era una narcisista maligna, il peggio del narcisismo ".

Una relazione così difficile ha avuto ripercussioni nella vita del cantante che, tuttavia, si addossa delle colpe per le scelte fatte. “ Certe cose si fanno in due: una persona normale dopo il secondo sca..o avrebbe chiuso, io ho perseverato parecchio – ha detto lui, che decise di farsi aiutare dopo la fine della relazione - . Mi sono aiutato da solo. La storia è finita, ho avuto il contraccolpo. Frequentavo un analista (terapeuta) che mi ha fatto capire che questa persona non stava bene. Lì ho avuto un calo di autostima vertiginoso perché mi sono detto: ‘Come ca..o ho fatto a finire in questa roba e buttare tutto questo tempo, a non lavorare, a deludere le persone che avevo intorno?!’ ”.